影／驚險！南投男童暴衝過馬路 差1秒遭大貨車撞上

南投一名5歲男童日前與親友至草屯南埔陳府將軍廟參香，期間落單無視紅燈號誌，橫越馬路衝往對面停車場，同向一輛大貨車疾行、對向一輛休旅車差點撞上，過程超驚險，附近圍觀民眾看到「心臟快沒力」，影片今曝光，網友也直呼危險。

據了解，該名男童上月30日跟著親友到草屯陳府將軍廟參香，疑因大人在殿內拜完後移往室外金爐燒金紙，小朋友看到大人，誤以為家人已經回去對面停車場，急忙跑出廟外，橫衝直撞過馬路，還險些挨撞，驚悚過程被路旁店家監視器拍下。

影片中，小男孩身穿黃色上衣跟短褲，突然從路旁將軍廟內跑出來，拔腿就往馬路對面衝，起初同向車道沒車，眼見有輛大貨車逼近，似乎有加快腳步衝刺，順利閃過，對向一輛銀色休旅車發現煞停，孩子稍微趴到車身，所幸沒有大礙。

目擊店家表示，當時她與友人在店外聊天，突然有個孩子有點哭，從廟跑出來就往馬路衝，她看到時，已經衝到柏油路上，她來不及阻止，之後更可怕，小孩差點被一輛大貨車給撞上，真的「就差一、二秒」，過程若停頓，他就在車底下了。

事發後，店家也將店內監視器影片PO上地方臉書社團「草屯人」，並貼文表示，「拜託帶小孩出門，小孩子顧好，真的差一兩秒會後悔一輩子，嚇到手還在抖，大貨車司機應該褲底一大包」，驚險影片也令網友直呼「誇張」，痛批家長失職。

對此，草屯警分局表示，該影片發生地點是在台14線陳府將軍廟前路口，而該路段因屬下坡路段，往來車流速度快，相當危險，因此設有紅綠燈號誌；但影片中的小朋友未遵守路口交通號誌，隨意穿越車道已違反道路交通管理處罰條例。