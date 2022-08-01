快訊

外媒稱波洛西「最快明晚抵台」 總統府未正面回應

幼兒BNT疫苗今通過EUA 王必勝：已請廠商安排出貨

北部再爆二BA.5社區個案 國內現第二例BA.2.75

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／驚險！南投男童暴衝過馬路 差1秒遭大貨車撞上

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名5歲男童日前與親友至草屯南埔陳府將軍廟參香，期間落單無視紅燈號誌，橫越馬路衝往對面停車場，同向一輛大貨車疾行、對向一輛休旅車差點撞上，過程超驚險，附近圍觀民眾看到「心臟快沒力」，影片今曝光，網友也直呼危險。

據了解，該名男童上月30日跟著親友到草屯陳府將軍廟參香，疑因大人在殿內拜完後移往室外金爐燒金紙，小朋友看到大人，誤以為家人已經回去對面停車場，急忙跑出廟外，橫衝直撞過馬路，還險些挨撞，驚悚過程被路旁店家監視器拍下。

影片中，小男孩身穿黃色上衣跟短褲，突然從路旁將軍廟內跑出來，拔腿就往馬路對面衝，起初同向車道沒車，眼見有輛大貨車逼近，似乎有加快腳步衝刺，順利閃過，對向一輛銀色休旅車發現煞停，孩子稍微趴到車身，所幸沒有大礙。

目擊店家表示，當時她與友人在店外聊天，突然有個孩子有點哭，從廟跑出來就往馬路衝，她看到時，已經衝到柏油路上，她來不及阻止，之後更可怕，小孩差點被一輛大貨車給撞上，真的「就差一、二秒」，過程若停頓，他就在車底下了。

事發後，店家也將店內監視器影片PO上地方臉書社團「草屯人」，並貼文表示，「拜託帶小孩出門，小孩子顧好，真的差一兩秒會後悔一輩子，嚇到手還在抖，大貨車司機應該褲底一大包」，驚險影片也令網友直呼「誇張」，痛批家長失職。

對此，草屯警分局表示，該影片發生地點是在台14線陳府將軍廟前路口，而該路段因屬下坡路段，往來車流速度快，相當危險，因此設有紅綠燈號誌；但影片中的小朋友未遵守路口交通號誌，隨意穿越車道已違反道路交通管理處罰條例。

根據道路交通管理處罰條例第78條第1項第3款「不依規定擅自穿越車道」，可處以500元罰鍰，但影片中小孩疑似未滿14歲，若查獲將處罰其法定代理人，同時呼籲家長應隨時留意孩子，過馬路時更要牽緊孩童手腕，以避免憾事發生。

南投一名5歲男童與親友去拜拜，誤以為親友返回對面停車場，慌張暴衝過馬路險挨撞，嚇壞圍觀民眾。圖／讀者提供
南投一名5歲男童與親友去拜拜，誤以為親友返回對面停車場，慌張暴衝過馬路險挨撞，嚇壞圍觀民眾。圖／讀者提供
南投一名5歲男童與親友去拜拜，誤以為親友返回對面停車場，慌張暴衝過馬路險挨撞，嚇壞圍觀民眾。圖／讀者提供
南投一名5歲男童與親友去拜拜，誤以為親友返回對面停車場，慌張暴衝過馬路險挨撞，嚇壞圍觀民眾。圖／讀者提供

車道 監視器

延伸閱讀

原來不是天選之人！南投縣長林明溱確診了

高雄貨車司機接1200罰單 朝照相桿防彈玻璃噴漆 賠慘了

影／蔡英文訪南投拉抬蔡培慧 避談「換堅」快閃

雨勢再升級！屏東豪雨、15縣市大雨 台中南投大雷雨

相關新聞

獨／國3亞聯客運翻車意外 乘客驚魂還原：是先撞到車

國道三號南下57.6公里大溪段今天中午發生重大車禍，一輛亞聯客運行經時突失控翻覆，造成15人擦挫傷送醫，當事乘客回憶指出...

國道3號大溪段亞聯客運翻車「橫跨三車道」 15名乘客擦挫傷送醫

國道三號南下57.6公里大溪段今天中午12時2分發生重大車禍，一輛亞聯客運車行經該處突然失控翻橫跨三車道，車上司機及乘客總共20...

影／驚險！南投男童暴衝過馬路 差1秒遭大貨車撞上

南投一名5歲男童日前與親友至草屯南埔陳府將軍廟參香，期間落單無視紅燈號誌，橫越馬路衝往對面停車場，同向一輛大貨車疾行、對...

影／討債不成怒噴辣椒水反遭圍毆 新北大馬路上4打2

新北市泰山區明志路昨晚有4人在大馬路上追打2人，挨打的一方落荒逃到消防隊求救，原來是討債不成噴灑辣椒水波及旁人，對方惱羞...

高雄城隍廟香客持千元偽鈔換百鈔 網怒「會有報應」

高雄市左營區城隍廟傳出有香客至廟方櫃台買金紙，拿千元偽鈔換百元鈔情事，廟方心存善念未報案，在臉書官網貼文，盼有心人士勿利...

台2線又傳大車事故 砂石車翻覆衝撞電桿 土方散落一地

台2線福隆路段基隆往宜蘭方向今天下午近2點發生砂石車翻覆車禍， 路旁號誌桿和電力設備遭撞毀。消防人員獲報趕往現場，救出頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。