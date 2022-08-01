聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／國3亞聯客運翻車意外 乘客驚魂還原：是先撞到車
國道三號南下57.6公里大溪段今天中午發生重大車禍，一輛亞聯客運行經時突失控翻覆，造成15人擦挫傷送醫，當事乘客回憶指出，疑似是客運與其他車輛擦撞才翻覆，所幸司機發車前有確定乘客繫妥安全帶，雖然過程驚恐但大家都沒大礙，很幸運。
這起車禍造成15名乘客輕傷送醫，其中3人送至中壢天晟醫院，獨自由新店搭車要去新竹上班的張小姐就是其中之一；她回憶事發經過表示，「當時好像是客運先擦撞到車，失去平衡，一直彎來彎去後便翻車，時間很短」，根本來不及反應。
張小姐說，當時自己坐在客運右側中間靠安全門處，全程意識都很清醒，車上其他乘客也是，事發時聽到大家都在尖叫，「很驚恐」。
張小姐也提到「司機大哥人很好」，發車時就請乘客繫安全帶，檢查完大家狀況才發車，他自己雖然受傷嚴重，但事發後第一個下車幫大家脫困，問大家有沒有事，很負責任。
張小姐表示，大家受困了約5分鐘，才經司機協助一一從唯一出口、車頂安全門逃生，聽說乘客們都只有輕傷，「很幸運」。
國道警方稍早也抵達天晟醫院替傷者做筆錄，事故究竟如何發生，還有待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言