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獨／國3亞聯客運翻車意外 乘客驚魂還原：是先撞到車

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

國道三號南下57.6公里大溪段今天中午發生重大車禍，一輛亞聯客運行經時突失控翻覆，造成15人擦挫傷送醫，當事乘客回憶指出，疑似是客運與其他車輛擦撞才翻覆，所幸司機發車前有確定乘客繫妥安全帶，雖然過程驚恐但大家都沒大礙，很幸運。

這起車禍造成15名乘客輕傷送醫，其中3人送至中壢天晟醫院，獨自由新店搭車要去新竹上班的張小姐就是其中之一；她回憶事發經過表示，「當時好像是客運先擦撞到車，失去平衡，一直彎來彎去後便翻車，時間很短」，根本來不及反應。

張小姐說，當時自己坐在客運右側中間靠安全門處，全程意識都很清醒，車上其他乘客也是，事發時聽到大家都在尖叫，「很驚恐」。

張小姐也提到「司機大哥人很好」，發車時就請乘客繫安全帶，檢查完大家狀況才發車，他自己雖然受傷嚴重，但事發後第一個下車幫大家脫困，問大家有沒有事，很負責任。

張小姐表示，大家受困了約5分鐘，才經司機協助一一從唯一出口、車頂安全門逃生，聽說乘客們都只有輕傷，「很幸運」。

國道警方稍早也抵達天晟醫院替傷者做筆錄，事故究竟如何發生，還有待釐清。

國道警方抵達中壢天晟醫院替傷者做筆錄。記者楊湛華／攝影
國道警方抵達中壢天晟醫院替傷者做筆錄。記者楊湛華／攝影
國道三號南下57.6公里大溪段今天中午12時2分發生翻車意外，傷者送醫。記者曾增勳／翻攝
國道三號南下57.6公里大溪段今天中午12時2分發生翻車意外，傷者送醫。記者曾增勳／翻攝
國道三號南下57.6公里大溪段今天中午12時2分發生重大車禍，全面塞車。記者曾增勳／翻攝
國道三號南下57.6公里大溪段今天中午12時2分發生重大車禍，全面塞車。記者曾增勳／翻攝
國道三號南下57.6公里大溪段今天中午12時2分發生翻車意外，傷者送醫。記者曾增勳／翻攝
國道三號南下57.6公里大溪段今天中午12時2分發生翻車意外，傷者送醫。記者曾增勳／翻攝
亞聯客運今天中午行經國道三號南下57.6公里大溪段翻覆，傷者送醫。記者曾增勳／翻攝
亞聯客運今天中午行經國道三號南下57.6公里大溪段翻覆，傷者送醫。記者曾增勳／翻攝
張小姐常由新店搭亞聯客運到新竹上班，今天卻遇到翻車意外，所幸除右大腿輕微撞傷外無大礙，直呼好險。記者楊湛華／攝影
張小姐常由新店搭亞聯客運到新竹上班，今天卻遇到翻車意外，所幸除右大腿輕微撞傷外無大礙，直呼好險。記者楊湛華／攝影

國道 車禍

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