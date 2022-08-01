獨／國3亞聯客運翻車意外 乘客驚魂還原：是先撞到車

國道三號南下57.6公里大溪段今天中午發生重大車禍，一輛亞聯客運行經時突失控翻覆，造成15人擦挫傷送醫，當事乘客回憶指出，疑似是客運與其他車輛擦撞才翻覆，所幸司機發車前有確定乘客繫妥安全帶，雖然過程驚恐但大家都沒大礙，很幸運。

這起車禍造成15名乘客輕傷送醫，其中3人送至中壢天晟醫院，獨自由新店搭車要去新竹上班的張小姐就是其中之一；她回憶事發經過表示，「當時好像是客運先擦撞到車，失去平衡，一直彎來彎去後便翻車，時間很短」，根本來不及反應。

張小姐說，當時自己坐在客運右側中間靠安全門處，全程意識都很清醒，車上其他乘客也是，事發時聽到大家都在尖叫，「很驚恐」。

張小姐也提到「司機大哥人很好」，發車時就請乘客繫安全帶，檢查完大家狀況才發車，他自己雖然受傷嚴重，但事發後第一個下車幫大家脫困，問大家有沒有事，很負責任。

張小姐表示，大家受困了約5分鐘，才經司機協助一一從唯一出口、車頂安全門逃生，聽說乘客們都只有輕傷，「很幸運」。