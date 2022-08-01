BMW轎車駕駛揮舞球棒逼車 警方通知車主到案

一輛白色BMW轎車行經中山高南下台中路段時，駕駛拿出球棒對旁邊一輛自小客車揮舞且一路逼車，場面驚險，有民眾將影片貼上臉書；國道警方指出，已通知BMW車主到案說明。

有民眾在臉書（Facebook）張貼影片，影片中有一輛白色BMW轎車行經國道中山高速公路南下台中交流道路段時，轎車駕駛搖下車窗，拿著球棒對著旁邊一輛自小客車揮舞，BMW轎車還不斷嘗試靠近自小客車，意圖逼車，場面驚險。

國道公路警察局第三公路警察大隊員林分隊長廖志偉今天接受媒體聯訪指出，被逼車的自小客車駕駛事後跟國道警方報案，根據報案人報案資料，自小客車和BMW轎車昨天下午先在台中市台灣大道發生行車糾紛，BMW轎車駕駛疑似不滿自小客車變換車道，按鳴喇叭及搖下車窗叫罵。

警方指出，BMW轎車駕駛看對方沒回應，一路尾隨跟上高速公路，還出現拿出球棒揮舞及逼車等危險駕駛行為，自小客車趕緊從中山高王田交流道離開國道。

廖志偉說，BMW轎車駕駛的行為可依道路交通管理處罰條例規定舉發，可處新台幣6000元至2萬4000元不等罰鍰，警方已根據車牌號碼掌握車主身分，已通知車主到案說明，釐清案情細節。