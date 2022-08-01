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影／討債不成怒噴辣椒水反遭圍毆 新北大馬路上4打2

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市泰山區明志路昨晚有4人在大馬路上追打2人，挨打的一方落荒逃到消防隊求救，原來是討債不成噴灑辣椒水波及旁人，對方惱羞成怒追打上街。警方今天凌晨全數通知到案，依違反社維法函請裁處。

警方昨晚9時許接獲路人報案有人打架，趕抵只剩55歲謝姓男子在場，他供稱稍早帶著49歲詹姓友人，一起到明志路二段向55歲葉姓男子討債，協商過程不順利，詹男惱怒掏出辣椒水噴灑。

結果噴到旁邊的36歲葉男兒子和3名年輕友人，4人覺得無端被波及，憤而出手圍毆謝男、詹男。2人打不過這群年輕人，奪門而出奔逃到馬路上，還是一路被追打，詹男只好逃進路旁泰山消防分隊求救，路人見狀打電話報警，施暴4人才罷手逃離現場。

警方調閱監視器佐證，今天凌晨2時許通知葉男、36歲楊男、44歲蔡男、27歲林男共4人到案說明，雖然雙方均無明顯傷勢，互不提告，但行為違反社會秩序維護法第87條第1項加暴行於人，警詢後將葉男等4人函請簡易法庭裁處，將可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰。

詹姓男子在大馬路上被追打，即使摔倒在地仍被連續拳打腳踹。記者林昭彰／翻攝
詹姓男子在大馬路上被追打，即使摔倒在地仍被連續拳打腳踹。記者林昭彰／翻攝
詹姓男子在大馬路上被追打，即使摔倒在地仍被連續拳打腳踹。記者林昭彰／翻攝
詹姓男子在大馬路上被追打，即使摔倒在地仍被連續拳打腳踹。記者林昭彰／翻攝
詹姓男子逃進消防隊求救。記者林昭彰／翻攝
詹姓男子逃進消防隊求救。記者林昭彰／翻攝

監視器

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