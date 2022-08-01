影／討債不成怒噴辣椒水反遭圍毆 新北大馬路上4打2

新北市泰山區明志路昨晚有4人在大馬路上追打2人，挨打的一方落荒逃到消防隊求救，原來是討債不成噴灑辣椒水波及旁人，對方惱羞成怒追打上街。警方今天凌晨全數通知到案，依違反社維法函請裁處。

警方昨晚9時許接獲路人報案有人打架，趕抵只剩55歲謝姓男子在場，他供稱稍早帶著49歲詹姓友人，一起到明志路二段向55歲葉姓男子討債，協商過程不順利，詹男惱怒掏出辣椒水噴灑。

結果噴到旁邊的36歲葉男兒子和3名年輕友人，4人覺得無端被波及，憤而出手圍毆謝男、詹男。2人打不過這群年輕人，奪門而出奔逃到馬路上，還是一路被追打，詹男只好逃進路旁泰山消防分隊求救，路人見狀打電話報警，施暴4人才罷手逃離現場。