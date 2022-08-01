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平鎮透天厝竟藏48犬環境髒亂 聲帶疑遭割3狗脫肛送醫
桃園市平鎮區某民宅昨日發現疑似非法繁殖場，邱姓房客因付不出房租神隱，房東察看才發現屋內竟藏有約48隻品種犬和數隻雞，且環境髒亂不堪，狗兒們幾乎都泡在屎尿中，現場沒有食物飲水，小狗聲帶疑似被切除。對此，動保處表示將依動保法懲處。
據了解，邱姓房客因積欠2個月房租，遭房東限期今天前要搬家，但邱姓飼主避不見面。房東昨天進門欲清理屋內物品時，才發現屋內養了48隻狗，有法鬥、科基、博美等品種，由於多數狗都不會吠叫，懷疑牠們的聲帶都被割掉。
動保處長王得吉表示，獲報後先將3隻已脫肛的狗狗帶離就醫，今天上午10點，動保處再度派員進入屋內，尋找針筒、藥瓶、買賣紀錄等證據，並將毛孩全數掃描晶片後，建檔造冊先帶回安置。
平鎮區議員參選人黃永欽表示，該透天厝昨天屋外突然堆放大量狗籠，當地居民擔心狗被烈日曬傷，趕緊向他反映此事，沒想到趕抵現場後發現，屋內竟塞了數十隻狗，根本沒有活動空間可言，有的狗甚至脫肛。
黃永欽說，現場不僅有許多寵物狗，甚至還有雞、小鸚鵡等動物，蟑螂處處可見，狗糞也沒清理，髒亂不堪；好幾隻寵物犬被關在同一個籠子裡在太陽下曝曬，奄奄一息的模樣讓人相當不捨。
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