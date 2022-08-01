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影／桃園出租車撞燈桿遭網罵爆 卻是鄉民看圖說故事

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

一輛黑色出租車撞分隔島燈桿的照片昨晚被PO上網，引發網友議論紛紛，更有人質疑駕駛是「三寶」，但轄區桃園警分局今澄清，出租車是遭另一輛右轉轎車撞擊後才失控，並非自撞，雙方無人受傷或酒駕，詳細肇責正在釐清中。

有網友昨在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」PO出照片，圖中一輛黑色出租車車頭卡在分隔島燈桿，一旁停了警用機車，隨圖附上「難怪有人說開頭有大的不是弱智就是弱勢…上岸不是這個意思好嗎？」等語；留言區網友有人質疑駕駛「三寶」，也有人說是駕駛問題無關廠牌、「有偏見」等。

警方指出，當事人黃姓男子昨晚10時40分許駕駛出租車沿桃園區成功路往龜山方向行駛，行經春日路口時遭駕車右轉的邱姓女子撞上，才導致黃男車輛撞上路中號誌燈桿，警方獲報立即到場處理，所幸車上駕駛及乘客均未受傷。

警方初步調查，事發時成功路是綠燈，而春日路也亮右轉綠燈，換言之黃、邱雙方均未闖紅燈，經酒測也都確認沒喝酒，確切肇事責任有待後續釐清。

警方也呼籲，駕駛人行經路口應減速禮讓，以避免事故發生。

邱女疑轉彎不慎，左車頭撞上直行的出租車。記者楊湛華／翻攝
邱女疑轉彎不慎，左車頭撞上直行的出租車。記者楊湛華／翻攝
黃男昨天開出租車執行被撞，才撞上分隔島燈桿，所幸並未受傷。記者楊湛華／翻攝
黃男昨天開出租車執行被撞，才撞上分隔島燈桿，所幸並未受傷。記者楊湛華／翻攝

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