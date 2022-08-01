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國3傳重大車禍！南下57.6K客運翻覆「橫跨三車道」多人受傷 路況大塞車

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不滿差點被撞 一路跟上國道蛇行逼車亮棍棒恐嚇

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

社群網路平台流傳昨天國道1號南向178.6公里的行車糾紛影片，一輛白色轎車的駕駛人搖下車窗，左手拿棍棒疑似恐嚇另一輛休旅車，休旅車甘姓駕駛人顧及車上家人安全，急忙在王田交流道駛往平面道路就近向警方報案，國道三隊員林分隊查出白色轎車車主，已通知到案說明。

國道三隊員林分隊分隊長廖志偉今天表示，甘姓報案人供稱昨行駛台中市台灣大道，因內側有一輛車子忽然偏離車道，甘男為了閃避，也連忙偏向外側行駛，當時位在旁邊外側車道的白色車轎駕駛人按喇叭，搖下車窗謾罵，甘男顧慮車上有孩子，沒停車跟對方解釋，直接開上國道1號，白色轎車一路跟隨上國道，在國道搖下車窗拿棒棍恐嚇甘男。

警方接獲報案，調閱臺中市沿線路口監視器畫面，並通知車主到案說明。廖志偉表示，目前查出白色轎車車主，尚無法確定他就是昨天拿出棍棒的駕駛人，道路交通管理處罰條例第43條規定，駕駛人以蛇行或其它危險方式駕駛，警方舉發並處罰6000元至2萬4000元，這起糾紛起因於台灣大道上的行車糾紛，警方也會一併調查內側休旅車偏離車道的行為。

廖志偉說，民眾行車途中若發現有車輛挑釁或惡意逼車行為，先撥打110通知警方，不必與其它車輛發生競速或不當駕車的行為，以確保自身及其他用路人安全。

社會事新聞影音平台的轎車駕駛人亮棍棒影片引起網友注意。圖／截自社會事新聞影音
社會事新聞影音平台的轎車駕駛人亮棍棒影片引起網友注意。圖／截自社會事新聞影音

國道 休旅車 車主

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