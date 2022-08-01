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西施犬逛大街險被車撞 女警研判飼主是本地人 臉書建功

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市孫姓市民在七堵區福五街看到一隻西施犬，差點被車撞到，將牠抱到派出所求助。警員李毓珮研判飼主是本地人，在臉書發出協尋主人訊息，不到1小時就找到飼主，到派出所領回西施犬。

基隆警三分局今早表示，孫姓男子昨晚7點多帶著一隻西施犬進入百福派出所，表示是在路上拾獲這隻狗，研判有人飼養，但與主人散了，希望警方協助牠回到主人身邊。

警員李毓珮詢問孫男拾獲西施犬過程，得知他是在百福社區福五街上看到這隻狗，因為西施犬在路上險些遭車撞到，擔心還會發生危險，所以抱住西施犬，並因未看到主人出現，才帶到派出所求助。

李毓珮帶西施犬到動物醫院掃瞄確認有植入晶片，但須等到動保處上班時間才能查詢飼主資訊。為了讓飼主更快找回狗，她在臉書地方社團發布西施犬照片和尋找飼主訊息，1小時不到飼主就到派出所認領自己走失的西施犬。

基隆市警員在臉書地方社團發布西施犬照片和尋找飼主訊息，1小時內飼主就到派出所帶西施犬回家。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警員在臉書地方社團發布西施犬照片和尋找飼主訊息，1小時內飼主就到派出所帶西施犬回家。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警員在臉書地方社團發布西施犬照片和尋找飼主訊息，1小時內飼主就到派出所帶西施犬回家。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警員在臉書地方社團發布西施犬照片和尋找飼主訊息，1小時內飼主就到派出所帶西施犬回家。記者邱瑞杰／翻攝

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