聽新聞
test
0:00 / 0:00
西施犬逛大街險被車撞 女警研判飼主是本地人 臉書建功
基隆市孫姓市民在七堵區福五街看到一隻西施犬，差點被車撞到，將牠抱到派出所求助。警員李毓珮研判飼主是本地人，在臉書發出協尋主人訊息，不到1小時就找到飼主，到派出所領回西施犬。
基隆警三分局今早表示，孫姓男子昨晚7點多帶著一隻西施犬進入百福派出所，表示是在路上拾獲這隻狗，研判有人飼養，但與主人散了，希望警方協助牠回到主人身邊。
警員李毓珮詢問孫男拾獲西施犬過程，得知他是在百福社區福五街上看到這隻狗，因為西施犬在路上險些遭車撞到，擔心還會發生危險，所以抱住西施犬，並因未看到主人出現，才帶到派出所求助。
李毓珮帶西施犬到動物醫院掃瞄確認有植入晶片，但須等到動保處上班時間才能查詢飼主資訊。為了讓飼主更快找回狗，她在臉書地方社團發布西施犬照片和尋找飼主訊息，1小時不到飼主就到派出所認領自己走失的西施犬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言