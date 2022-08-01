玩立槳教練在旁男溺斃 家屬怒告 花蓮地院認業者無過失

新北市一名55歲戴姓男子2年前與妻女到花蓮崇德海灘玩SUP立槳，卻在由教練陪同的回程時不幸溺斃，家屬質疑，教練未讓戴男在槳板上，又沒有投保傷害險，提告業者過失致死。但檢方相驗戴男是心臟病發而亡，沒有告知相關病史，因此不起訴業者，花蓮地院也認定教練無過失，全案可上訴。

依照花蓮地方法院民事判決書，戴男與妻子、女兒3人與親友在2020年10月3日報名參加海上SUP立式划漿水上活動，一行人在鄭姓教練與林姓教練帶領下，2人共乘立槳划水出海，目的地為業者所搭建的海中央平台，抵達平台不久，戴男表明想要回岸上休息，便由鄭姓教練帶著戴男划立槳返程。

判決書指出，鄭姓教練將原坐在SUP板上的戴男甩入海中，自己一人坐在SUP板上，讓戴男於海中手抓著SUP板的邊緣，一路游向岸邊。妻子發現，教練不但繞遠路回到岸邊，還看到教練在海中拉起戴男，以救護溺水者的姿態前進；教練在岸邊先施以CPR急救，送醫後仍回天乏術。經檢察官相驗認定戴男因溺水、液體食物殘渣哽塞呼吸道造成窒息、呼吸衰竭而亡。

家屬指控，教練導致戴男落海，未將人即時拉回SUP板上，又未即時清除口中異物，導致戴男身亡。且業者沒有依法投保最低250萬元的傷害險，除了保險理賠金，家屬主張精神慰撫金、女兒扶養費、喪葬費及「消保法」懲罰性賠償金等，向業者與教練共求償912萬3128元。

經法醫解剖鑑定，戴男生前有肥厚及擴大心肌病變與嚴重冠狀動脈硬化併狹窄症狀，認為心肌梗塞病變可因水中活動的體力增加或透支突發性溺水，間接加重病因嚴重性，因此心冠疾病可視為引起水中嘔吐，並可能加速、促進窒息死亡。

法官認為，在海上划船、操槳相當耗費體能，與一般休閒娛樂不同，業者在活動前多次安全宣導，若參與者本身有心冠動脈硬化疾病、曾接受支架植入手術，可能因體力不支而引起嘔吐或加速窒息；若發生突發狀況，無法在陸地上隨時隨地救援，業者出發前有宣導心臟疾病患者不要參加。

戴男裝有心臟支架，每天均需服藥，卻未告知心臟病史，導致業者無從拒絕他參與活動，法官認定業者、教練對戴男死亡沒有可歸責事由，僅就業者未依法投保傷害險部分，判賠戴男妻女共166萬6666元。

縣府觀光處觀光產業科長陳勇男說，觀光處擬定「立槳活動應注意事項」，不過海上座標要請業者協助，時程比較慢，現在該注意事項已送縣府，待公告後會盡快實施，目前縣府訂定「獨木舟活動應注意事項」仍適用於立槳活動。