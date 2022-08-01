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紅河谷溺者沉底 休假消防員聞聲潛水拉人 CPR救回一命
新北市消防局第七救災救護大隊中和分隊員周峯杰，昨天休假帶家人一起到烏來旅遊，沒想到在紅河谷遊玩時，意外聽到民眾大喊「救命」，周峯杰下意識回頭，赫然發現有人溺水，第一時間用「潛水三寶」下潛，在救護員趕抵前就將人救上岸，溺水者也恢復呼吸心跳。
目擊民眾表示，昨天下午5點半，發現有人不慎溺水，旁人大喊「救命」，就看到周峯杰一個弓身，下潛將溺水者拖回岸上，由於患者當下沒有呼吸心跳，經緊急CPR，幸運地恢復生命跡象。
當時也有人幫忙打119，參與救護的出勤隊員事後到現場發現「人已經被救上岸了」，且還是「自己的消防隊員」，直呼太強了！
周峯杰解釋，潛水三寶是指「面鏡、呼吸管、蛙鞋」，當時沒想這麼多，看到有人沉入水底，立刻著裝弓身下潛，也幫助CPR，使他恢復心跳，慢慢恢復意識。這名18歲男子說他不會游泳，從大石頭上跳水，就沉下去起不來了。
新北市消防局呼籲，室內、室外戲水，均建議民眾結伴而行，更要評估身體狀況才下水，若不諳戶外水域，下水前可以穿戴浮具增加浮力，避免發生危險，得不償失。
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