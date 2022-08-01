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父母逼考國考壓力大 高雄男偷拍女店員裙下風光落網了
高雄市朱姓男子上月30日至高雄有「服飾街」之稱的安寧街，趁服飾店女店員整理服飾之際，單膝跪地，偷拍女店員裙底風光，畫面曝光後，警方「以車追人」，昨晚逮獲朱男，他聲稱因父母逼他考公務員，壓力太大、無法宣洩才犯案。
三民一警分局哈爾濱派出所前天接獲三民區安寧街服飾店報案，店家指稱店裡出現偷拍狼，被害的顏姓女店員稱一名男子以手機偷拍她的裙底。
警方調閱店內監視器查看，發現偷拍的嫌犯，體型壯碩、身穿黑上衣黑長褲，當時趁女店員整理店內服飾之際，彎腰、單膝跪地以手機偷拍女店員的裙下風光，時間約5秒鐘，等女店員轉身，偷拍男子佯裝查看手機，隨後若無其事地走出店外，逃逸無蹤。
警方擴大調閱監視器，發現偷拍男子徒步走至九如路後，騎上路邊停放的機車離去，以車追人，查出家住前鎮區的朱姓男子（31歲）涉案，昨晚前往朱男住處逮人，朱男見警方上門一臉錯愕，在母親陪同下被警方帶回警所。
據了解，無業的朱男供述，因被父母逼著考國考當公務員，在準備考試期間，壓力過大，無法宣洩，原本當天沿著九如路散步，走進服飾店後，一時心起歹念才偷拍女店員，事後相當後悔，警詢後依妨害秘密罪嫌函送法辦。
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