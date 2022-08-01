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影／三峽大豹溪大亂鬥 移工酒後鬥毆搬大石塊狠砸頭

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區大豹溪鴛鴦谷烤肉區，昨天下午疑似有一大群外籍移工，烤肉戲水喝酒玩到數十人大打出手，甚至搬起大石塊狠砸對方，其他戲水民眾簡直看傻，也有人錄影上傳臉書社團。警方趕抵時，鬧事人群已散去，將循車追人究辦。

據警方查訪目擊者，事發於昨天下午3時許，這群移工疑似越南籍，男男女女在溪畔烤肉戲水，其中2個男生酒後發生口角爭執，互丟石頭，其他人見狀加入混戰，數十人拳打腳踢，甚至搬起大石塊狠砸對方頭部，也有人勸架、抱頭鼠竄。

其中應該有人受傷，但是現場並未通報119求助。打群架引起旁邊戲水民眾男女老少圍觀看傻眼，驚叫連連，直到園區管理員告知己報警，移工紛紛收拾，倉皇騎電動車或搭出租車離去。

打架過程中，有民眾拿起手機錄影上傳臉書社團爆廢公社，標題形容「攜家帶眷來山上避暑，結果遇到大亂鬥」。畫面中聽見有女聲驚呼「欸！拿石頭欸」、「趕快叫管理員！」

網友議論紛紛留言「拿石頭打，是要打死對方喔」、「拿石頭，有夠缺德」，甚至還有人擷圖配上戲謔旁白。

警方接獲報案，花了8分鐘集結10名快打警力從山下趕抵現場時，鬧事移工均已鳥獸散，經調閱監視器，初步鎖定2輛汽車疑似載送部分移工到達，並載運離開現場，員警將循車追人偵查，希望盡速釐清案情並依法究辦。

數十人拳打腳踢，甚至搬起大石塊狠砸對方頭部，也有人勸架、抱頭鼠竄。圖／翻攝臉書爆廢公社
數十人拳打腳踢，甚至搬起大石塊狠砸對方頭部，也有人勸架、抱頭鼠竄。圖／翻攝臉書爆廢公社
新北市三峽區大豹溪鴛鴦谷烤肉區，昨天下午疑似有一大群外籍移工，烤肉戲水喝酒玩到數十人大打出手，甚至搬起大石塊狠砸對方。圖／翻攝臉書爆廢公社
新北市三峽區大豹溪鴛鴦谷烤肉區，昨天下午疑似有一大群外籍移工，烤肉戲水喝酒玩到數十人大打出手，甚至搬起大石塊狠砸對方。圖／翻攝臉書爆廢公社
網友從影片擷圖配上戲謔旁白。圖／翻攝臉書爆廢公社
網友從影片擷圖配上戲謔旁白。圖／翻攝臉書爆廢公社
數十人拳打腳踢，甚至拿石塊狠砸對方頭部，也有人勸架、抱頭鼠竄。圖／翻攝臉書爆廢公社
數十人拳打腳踢，甚至拿石塊狠砸對方頭部，也有人勸架、抱頭鼠竄。圖／翻攝臉書爆廢公社
網友從影片擷圖配上戲謔旁白。圖／翻攝臉書爆廢公社
網友從影片擷圖配上戲謔旁白。圖／翻攝臉書爆廢公社

移工 烤肉

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