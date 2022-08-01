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老翁2年多被毆2次 苗栗市南苗三角公園街友管理傷腦筋

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一名71歲邱姓老翁日前在苗栗市南苗三角公園，2年多第二次遭街友涉嫌毆傷，協助輔導街友的人安基金會苗栗平安站長黃連進也有被打的紀錄，縣府社會處、市公所都難管，警方啟動加強巡守約制。

南苗三角公園是苗栗市地標，附近是商圈及知名的小吃街，公園內4、5名街友長期盤踞，讀者投訴街友常常喝酒鬧事攻擊老人，家裡老人2年被打2次，都是需要縫合拆線的傷口，報警之後還要請假出庭，真是勞民傷財。

警方調查，今年7月25日傍晚6點15分接獲報案，酒醉黃姓男子（53歲）大吼大叫，無法控制情緒，員警帶回派出所保護管束，遭毆傷的邱姓老翁頭部及手部有擦挫傷，27日晚間受理告訴，28日移送苗栗地檢署偵辦。

警方說，邱姓老翁先前於2019年12月間也遭到另名街友毆傷，造成身體擦挫傷，警方依法處理，並將持續在三角公園附近加強巡守，避免類似事件發生。

人安苗栗平安站距離三角公園約20公尺，黃連進表示，一名街友前年4月來平安站領餐時，他勸說不要把泡麵的包裝塞入統一發票捐贈箱內，酒醉的街友暴怒，動手毆打他，造成擦挫傷，街友酒醒後來道歉，他沒有再追究，他認為街友會酗酒或打人， 只是少數個案，打他的街友也是酒醉脫序，後來有所改善。

苗栗市公所指出，三角公園為了防止街友聚集，幾年前還特別移除公園內的長條椅，維護環境清潔明亮，增設地方意象，但效果相當有限，只能配合警方，加強約制避免滋事。

縣府社會處回應表示，縣府雖訂定苗栗縣遊民安置輔導自治條例，但除非街友有意願，或是老弱涉及生命安全，可以強制安置，街友涉及違法行為，由警方依個案權責處理。

苗栗市南苗三角公園日前傳出老人遭街友毆傷事件，警方加強巡守約制。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市南苗三角公園日前傳出老人遭街友毆傷事件，警方加強巡守約制。圖／苗栗警察分局提供

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街友 巡守

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