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竹北工地塌陷吞掉小貨車 車體扭曲被土覆蓋確認無人

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

緊鄰施工中大型摩天地標建案的竹北勝利二路，昨天晚間突然再度發生路基塌陷，造成一輛小貨車當場被吞噬，車體扭曲被土石覆蓋，縣長楊文科上午將前往勘查，並與竹北市公所協調進行修復工程。

據竹北警分局指出，事故事發在昨天晚間11點，勝利二路、伍福宮前突然向下崩塌，一輛停放在路旁、緊靠工地的藍色小貨車瞬間就被吞沒，因路面塌陷時造成自來水管爆裂，坑洞內一度有積水，加上深夜視線昏暗，無法確認是否有人車在坑洞內。

水公司關閉水閥後，坑洞內積水已逐漸退去，天亮後已從砂石堆中可看出小貨車殘骸，車頭已經埋入土中，深約5公尺深的坑洞內只能見到扭曲變形的車斗及車棚，不過據工地工人指出，小貨車已停放該路段多時，事發時應該沒有人在車上。

縣長楊文科上午將前往勘查，不排除將要求一旁建案停工，並與市公所協調如何回填，避免再次發生塌陷；竹北市公所也已暫時將行經該路段的公車改道，提醒居民注意。

前新竹縣政府機要秘書邱靖雅也要求縣府應立即發文，要求緊鄰的建案工地應立即停工或開罰，因路基塌陷不是第一次，難保下次不會有人車掉進去受傷，並且建案必需提出鑑定報告及處理方案，才能再復工。

竹北勝利二路路基掏空塌陷，小貨車陷入其中僅剩殘骸。記者巫鴻瑋／翻攝
竹北勝利二路路基掏空塌陷，小貨車陷入其中僅剩殘骸。記者巫鴻瑋／翻攝

楊文科 北市

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