快訊

整理包／8月新制上路！育兒津貼加碼、一日遊禁推銷 9項措施一次看

「十年資深優良教師」販毒遭逮 昔勵志翻身卻走偏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄貨車司機接1200罰單 朝照相桿防彈玻璃噴漆 賠慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市50歲陳姓大貨車司機，上月中旬駕車在小港區南星路超速被測速照相桿拍下，接到1200元紅單後，憤而朝照相桿噴漆洩恨，因照相桿無法運作，警方循線查出陳涉案，由於照相桿防彈玻璃毀損，維修得花2萬，陳因小失大，賠慘了。

高雄市警局交通大隊測速照相桿維修廠商，日前至小港分局大林派出所報案，指稱在小港區南星路測速照相機，拍出的違規相片模糊，設備遭毀損，無法正常使用，警方到場檢視，發現測速照相鏡頭外的玻璃，遭不明人士噴白漆，研判是有人刻意破壞，於是展開調查。

警方調閱監視畫面，發現50歲的陳姓大貨車司機，駕駛大貨車於上個月24日晚間10時許，駕車停在被破壞的測速照相桿前，陳男沒下車，直接站在大貨車踏板處，持白色噴漆朝鏡頭噴漆後，才駕車離去，犯行全都錄。

警方昨約談陳男到案說明，陳坦承因接到超速罰單，一氣之下才犯案，警詢後依毀損罪嫌將他函送法辦。

市警局交通大隊統計，遭陳姓司機破壞的照相桿，位於南星三路段沿海路以北700公尺處，這支固定式測照設備主機因今年上半年維修，7月13日重新裝機後，專門取締超速違規，陳男剛好「趕上」照相桿重出江湖，經交大統計7月13日至7月31日共舉發件數計34件。

交大指出，由於照相桿的玻璃是防彈玻璃，被陳男破壞後，修復費約2萬元，陳男為了1200元罰單做傻事，這下賠更大，得不償失。

陳姓大貨車司機因在小港區超速，接到1200元紅單後，憤而朝照相桿噴漆洩恨，導致照相桿無法運作。記者石秀華／翻攝
陳姓大貨車司機因在小港區超速，接到1200元紅單後，憤而朝照相桿噴漆洩恨，導致照相桿無法運作。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓大貨車司機因接超速罰單，憤而持白色噴漆朝照相桿鏡頭噴漆，犯行被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓大貨車司機因接超速罰單，憤而持白色噴漆朝照相桿鏡頭噴漆，犯行被監視器錄下。記者石秀華／翻攝

測速 交大

延伸閱讀

挑釁公權力噴漆測速相機 雄警追貨車司機到案

影／噴漆塗鴉柯文哲照片 20歲男子落網供稱無聊亂噴

高雄爸為2孩任性加點「整顆荷包蛋」 驚見25元價：下次不敢了

影／高雄山區由藍轉綠？茂林豐收祭拉紅布條挺「邁」

相關新聞

竹北勝利二路驚傳出現天坑 小貨車掉洞中當場被吞噬

位於竹北市勝利二路及自強路口的大型摩天地標建案，晚間再傳鄰近道路出現塌陷，且塌陷情形比前次更為嚴重，當地居民稱像是出現天...

台南運河凌晨驚傳2人溺水 消防人員搶救1人死亡1人獲救

台南市安平運河今天清晨零點40分發生救溺事件，年約60歲林姓男子疑酒後情緒失控，越過承天橋旁護欄跳進運河，同行許姓男子接...

8公尺鋼梁沒放好 壓死親女婿

台北市北投區外交部職務宿舍及檔案大樓工程昨傳工安意外，李姓男子操作怪手打樁時，豎立八公尺長鋼梁突鬆脫傾倒，當場砸中站在一...

竹北工地塌陷吞掉小貨車 車體扭曲被土覆蓋確認無人

緊鄰施工中大型摩天地標建案的竹北勝利二路，昨天晚間突然再度發生路基塌陷，造成一輛小貨車當場被吞噬，車體扭曲被土石覆蓋，縣...

高雄貨車司機接1200罰單 朝照相桿防彈玻璃噴漆 賠慘了

高雄市50歲陳姓大貨車司機，上月中旬駕車在小港區南星路超速被測速照相桿拍下，接到1200元紅單後，憤而朝照相桿噴漆洩恨，...

疲勞駕駛自撞電桿 嘉義翁胸痛、妻重傷

嘉義市有名老翁疑因疲勞駕駛自撞路旁電桿，車內安全氣囊保護下，老翁有胸痛，但坐在後座的妻子傷勢較為嚴重，有大腿骨折等傷害，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。