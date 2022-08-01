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高雄貨車司機接1200罰單 朝照相桿防彈玻璃噴漆 賠慘了
高雄市50歲陳姓大貨車司機，上月中旬駕車在小港區南星路超速被測速照相桿拍下，接到1200元紅單後，憤而朝照相桿噴漆洩恨，因照相桿無法運作，警方循線查出陳涉案，由於照相桿防彈玻璃毀損，維修得花2萬，陳因小失大，賠慘了。
高雄市警局交通大隊測速照相桿維修廠商，日前至小港分局大林派出所報案，指稱在小港區南星路測速照相機，拍出的違規相片模糊，設備遭毀損，無法正常使用，警方到場檢視，發現測速照相鏡頭外的玻璃，遭不明人士噴白漆，研判是有人刻意破壞，於是展開調查。
警方調閱監視畫面，發現50歲的陳姓大貨車司機，駕駛大貨車於上個月24日晚間10時許，駕車停在被破壞的測速照相桿前，陳男沒下車，直接站在大貨車踏板處，持白色噴漆朝鏡頭噴漆後，才駕車離去，犯行全都錄。
警方昨約談陳男到案說明，陳坦承因接到超速罰單，一氣之下才犯案，警詢後依毀損罪嫌將他函送法辦。
市警局交通大隊統計，遭陳姓司機破壞的照相桿，位於南星三路段沿海路以北700公尺處，這支固定式測照設備主機因今年上半年維修，7月13日重新裝機後，專門取締超速違規，陳男剛好「趕上」照相桿重出江湖，經交大統計7月13日至7月31日共舉發件數計34件。
交大指出，由於照相桿的玻璃是防彈玻璃，被陳男破壞後，修復費約2萬元，陳男為了1200元罰單做傻事，這下賠更大，得不償失。
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