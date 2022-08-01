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疲勞駕駛自撞電桿 嘉義翁胸痛、妻重傷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名老翁疑因疲勞駕駛自撞路旁電桿，車內安全氣囊保護下，老翁有胸痛，但坐在後座的妻子傷勢較為嚴重，有大腿骨折等傷害，嘉義市消防局救護人員協助2人送醫，肇事原因由警方調查處理中。

年約80歲的老翁昨天下午開車行經高鐵大道和永春四街路口發生自撞意外，市消防局德分隊據報趕往救援，發現小客車自撞電線桿，車頭並不斷冒出白煙，立即加派水箱車警戒；老翁表示，因疲勞駕駛而車輛正面撞上電線桿，車上安全氣囊全數爆開。

救護人員評估老翁因氣囊爆開胸部有悶痛情形，但後座的老翁妻子可能因高速撞擊時往前碰撞前座而造成多處創傷較為嚴重，臉部受創瘀腫，左大腿開放性骨折，救護人員給予清洗傷口、包紮止血及長背板固定傷患，隨即將2人送往醫院診治。

市消防局提醒民眾，駕駛汽、機車應事先充分休息，切勿疲勞駕駛，而行徑於十字路口前也應減速慢行，提高警覺，遵守交通規則，注意車前狀況以備及時反應，切莫因一時輕忽而造成受傷，平安順利返家。

救護人員協助傷者送醫。記者李宗祐／翻攝
救護人員協助傷者送醫。記者李宗祐／翻攝
自小客車疑疲勞駕駛自撞電桿。記者李宗祐／翻攝
自小客車疑疲勞駕駛自撞電桿。記者李宗祐／翻攝
救護人員協助傷者送醫。記者李宗祐／翻攝
救護人員協助傷者送醫。記者李宗祐／翻攝

安全氣囊 嘉義

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