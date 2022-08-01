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淡水路口撞上執勤救護車 18歲機車騎士受傷送醫
新北市消防局1輛救護車，今天凌晨出勤趕往火場途中，在淡海新市鎮被18歲呂姓男子騎乘的機車攔腰撞上，騎士全身多處擦挫傷，搭乘另1輛救護車送醫，事故原因由警方調查釐清。
據了解，淡水區新市二路三段今天凌晨1時傳出建築工地火警，消防局獲報派遣3個分隊人車前往，其中1輛由39歲蘇姓消防隊員駕駛的救護車，趕赴火場途中，在義山路一段、新市二路三段路口時，被機車攔腰撞上。
當時機車和救護車速度都快，18歲呂姓機車騎士撞擊摔倒，造成左肩後側2公分撕裂傷、臉頰及右手指擦傷，消防局另派救護車將他送往淡水馬偕醫院包紮檢查，沒有生命危險。
被撞的救護車右側車門凹陷、玻璃破裂，無人受傷。警方表示，雙方駕駛都沒喝酒，全案依交通事故處理程序處置，至於救護車是否依規定開啟警示燈、鳴放警笛，機車是否超速違規等詳細肇事原因及責任歸屬，需進一步鑑識調查釐清。
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