影／南市義消省旅遊費 購四驅搬運車變身打火新利器

台南市將軍義消分隊省下年度義消旅遊餐敘費用，新購置1輛四驅搬運車再簡易改裝後，成為田野火災搶救新利器，義消們說，將錢花在刀口上，精進消防設備更有意義。

將軍近年有些農地因地主不再耕作致雜草叢生，甚至被偷倒雜物放火燃燒引發大面積田野火警，消防隊救災時常面臨因道路狹窄消防車無法接近，須徒手長距離布置水線及來回搬運救災裝備，除耗時更造成打火兄弟體力透支。

將軍消防分隊長莊永清與義消分隊長吳寶宗研究後發現，四驅搬運車車體可暢行狹窄通路，其貨斗可載運500公斤消防水帶、瞄子、抽水泵浦、火把直入田野搶救，更具四輪驅動、高底盤及差速器鎖定特性，可克服田野間崎嶇不平或泥地環境。

將軍義消顧問團長陳進財得知上述救災需求後，決定將原用於今年度義消人員旅遊與餐敘經費，花費22萬元(含意外險)購買四驅搬運車1輛。

陳進財表示，成立義消顧問團目的，就是要當消防及義消弟兄後盾，錢更是要花在刀口上，四驅搬運車日後維修保養費用也由義消顧問團經費全數支付。