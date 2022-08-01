快訊

整理包／8月新制上路！育兒津貼加碼、一日遊禁推銷 9項措施一次看

「十年資深優良教師」販毒遭逮 昔勵志翻身卻走偏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南市義消省旅遊費 購四驅搬運車變身打火新利器

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市將軍義消分隊省下年度義消旅遊餐敘費用，新購置1輛四驅搬運車再簡易改裝後，成為田野火災搶救新利器，義消們說，將錢花在刀口上，精進消防設備更有意義。

將軍近年有些農地因地主不再耕作致雜草叢生，甚至被偷倒雜物放火燃燒引發大面積田野火警，消防隊救災時常面臨因道路狹窄消防車無法接近，須徒手長距離布置水線及來回搬運救災裝備，除耗時更造成打火兄弟體力透支。

將軍消防分隊長莊永清與義消分隊長吳寶宗研究後發現，四驅搬運車車體可暢行狹窄通路，其貨斗可載運500公斤消防水帶、瞄子、抽水泵浦、火把直入田野搶救，更具四輪驅動、高底盤及差速器鎖定特性，可克服田野間崎嶇不平或泥地環境。

將軍義消顧問團長陳進財得知上述救災需求後，決定將原用於今年度義消人員旅遊與餐敘經費，花費22萬元(含意外險)購買四驅搬運車1輛。

陳進財表示，成立義消顧問團目的，就是要當消防及義消弟兄後盾，錢更是要花在刀口上，四驅搬運車日後維修保養費用也由義消顧問團經費全數支付。

為「加值」功能，弟兄們自行設計、焊製一組「消防水帶拖拉卡座」加裝於貨斗，作為田野間拖拉消防水帶使用，經實際測試，距消防車200公尺的田野火災現場，2人以傳統徒手布線方式完成布線需費時5分鐘，但如以1人駕四驅搬運車布線卻只需90秒即可完成。另外這輛車除了具快速布線、收線功能外，尚可同步載送各式配備深入田野間，高度節省人力、有效提升救災效率。

南市將軍義消分隊省旅遊費用， 購四驅搬運車變身打火新利器。記者謝進盛／翻攝
南市將軍義消分隊省旅遊費用， 購四驅搬運車變身打火新利器。記者謝進盛／翻攝
南市將軍義消分隊省旅遊費用， 購四驅搬運車變身打火新利器。記者謝進盛／翻攝
南市將軍義消分隊省旅遊費用， 購四驅搬運車變身打火新利器。記者謝進盛／翻攝

火災 台南

延伸閱讀

嘉義台三線男騎士摔20米邊坡 消防員籃式擔架救援送醫

桃園女義消入行5年首遇急產兒 手抖安撫三寶媽直呼感動

南市萬安45號演習消防操演 消防打趣：敵人沒來先熱死

南市沒入18隻小型品種犬 8月2日認養抽籤全程直播

相關新聞

竹北勝利二路驚傳出現天坑 小貨車掉洞中當場被吞噬

位於竹北市勝利二路及自強路口的大型摩天地標建案，晚間再傳鄰近道路出現塌陷，且塌陷情形比前次更為嚴重，當地居民稱像是出現天...

台南運河凌晨驚傳2人溺水 消防人員搶救1人死亡1人獲救

台南市安平運河今天清晨零點40分發生救溺事件，年約60歲林姓男子疑酒後情緒失控，越過承天橋旁護欄跳進運河，同行許姓男子接...

8公尺鋼梁沒放好 壓死親女婿

台北市北投區外交部職務宿舍及檔案大樓工程昨傳工安意外，李姓男子操作怪手打樁時，豎立八公尺長鋼梁突鬆脫傾倒，當場砸中站在一...

竹北工地塌陷吞掉小貨車 車體扭曲被土覆蓋確認無人

緊鄰施工中大型摩天地標建案的竹北勝利二路，昨天晚間突然再度發生路基塌陷，造成一輛小貨車當場被吞噬，車體扭曲被土石覆蓋，縣...

高雄貨車司機接1200罰單 朝照相桿防彈玻璃噴漆 賠慘了

高雄市50歲陳姓大貨車司機，上月中旬駕車在小港區南星路超速被測速照相桿拍下，接到1200元紅單後，憤而朝照相桿噴漆洩恨，...

疲勞駕駛自撞電桿 嘉義翁胸痛、妻重傷

嘉義市有名老翁疑因疲勞駕駛自撞路旁電桿，車內安全氣囊保護下，老翁有胸痛，但坐在後座的妻子傷勢較為嚴重，有大腿骨折等傷害，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。