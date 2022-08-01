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台南運河凌晨驚傳2人溺水 消防人員搶救1人獲1人命危
台南市安平運河今天清晨零點40分發生救溺事件，年約60歲林姓男子疑酒後情緒失控，越過承天橋旁護欄跳進運河，同行許姓男子接著跳水想救人，消防隊員接獲報案下水搶救，林被救起時沒有呼吸心跳，命危送醫搶救，許則沒有大礙。 台南市消防局救災救護指揮中心今天凌晨零點4O分接獲報案，位於安平區承天橋下運河水域有人落水。消防人員到場後發現，水中有2名男子，連忙下水救人。其中林姓男子被救起後沒有呼吸心跳，緊急送醫急救。許因有抱住救生圈，沒有大礙未送醫。 據了解，許及林姓男子和其他2名友人飲酒後，原本要到附近音樂會館續攤唱歌，4人走到承天橋旁，林突然越過護欄跳進台南運河，許接著跳下要救人不成，友人馬上報案求救。 消防人員說，剛開始誤傳有3人落水，到場查證後只有2人落水。
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