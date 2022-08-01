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竹北勝利二路驚傳出現天坑 小貨車掉洞中當場被吞噬
位於竹北市勝利二路及自強路口的大型摩天地標建案，晚間再傳鄰近道路出現塌陷，且塌陷情形比前次更為嚴重，當地居民稱像是出現天坑，更有一輛小貨車不幸掉入洞中，幸好當時車上並未有人員，警方已緊急封閉勝利二路禁止人車通行。
據了解，勝利二路的塌陷位置已發生多次坍塌，最近一次還僅是1個多月前，當時緊急以水泥灌漿，在3天內修復搶通，沒想到31日晚再次發生坍塌，且塌陷情形比上次更為嚴重，更有一輛停放在路邊的小貨車，當場整輛車被吞噬。
縣議員陳凱榮指出，塌陷位置正位於伍福宮廟前，緊鄰摩天大樓建築基地，現場路面塌陷情況甚至不止一個坑洞，地下自來水管線也發生爆裂，自來水公司人員已趕抵現場搶修，不過目前塌陷範圍無法估算，因人員根本不敢靠近，就怕地面再次崩塌。
據現場人員指出，塌陷約是在晚間10時許發生，塌陷路段長度約有30公尺，第一時間現場民眾立刻將建築工地的圍籬拿來封閉車道，就怕有人車未注意經過，直接掉進天坑當中，目前現場約有2處較大的坑洞，其中一個洞中有小貨車陷入其中，已完全被吞噬。
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