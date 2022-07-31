影／噴漆塗鴉柯文哲照片 20歲男子落網供稱無聊亂噴
台灣民眾黨新北市第三選區（新莊）市議員參選人陳世軒，今天發現1面競選帆布廣告遭人惡意噴漆破壞，塗鴉在黨主席柯文哲的照片胸口。警方下午獲報後，只花4小時迅速逮捕20歲黃姓男子，他供稱只是無聊隨手胡搞，被依毀損罪嫌函送法辦。
陳世軒指出，今天中午發現1幅掛在新莊區復興路二段與思源路口的競選看板遭噴漆破壞，帆布廣告上有他和民眾黨主席柯文哲的大型照片，被人惡意塗鴉在柯文哲的胸口。
新莊警分局偵查隊掌握訊息後，下午4時許聯絡陳世軒完成報案手續，但陳世軒表示不願提出毀損告訴。警方調閱案發地點周邊監視器，發現1名男子涉有嫌疑，犯案後騎乘自行車離開現場。
經擴大調閱沿線監視器，晚間8時許在新莊區中和街逮捕20歲黃姓男子，他供稱自己沒有工作、沒有特定政治立場，只是路過時，無聊隨手塗鴉。警方表示為了維護選舉秩序，雖然參選人不提告，警詢後仍依毀損罪嫌將黃男函送新北地檢署。
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