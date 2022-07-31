影／噴漆塗鴉柯文哲照片 20歲男子落網供稱無聊亂噴

台灣民眾黨新北市第三選區（新莊）市議員參選人陳世軒，今天發現1面競選帆布廣告遭人惡意噴漆破壞，塗鴉在黨主席柯文哲的照片胸口。警方下午獲報後，只花4小時迅速逮捕20歲黃姓男子，他供稱只是無聊隨手胡搞，被依毀損罪嫌函送法辦。

陳世軒指出，今天中午發現1幅掛在新莊區復興路二段與思源路口的競選看板遭噴漆破壞，帆布廣告上有他和民眾黨主席柯文哲的大型照片，被人惡意塗鴉在柯文哲的胸口。

新莊警分局偵查隊掌握訊息後，下午4時許聯絡陳世軒完成報案手續，但陳世軒表示不願提出毀損告訴。警方調閱案發地點周邊監視器，發現1名男子涉有嫌疑，犯案後騎乘自行車離開現場。