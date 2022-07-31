網路熱議！內褲男遭追打躲進汽車展示中心為哪樁？

屏東潮州發生一起鬥毆案，一名男子赤裸上身，只穿件黑內褲，被兩名持長棍男子追打，躲進一家汽車展示中心避難。事發時展示中心仍有民眾在賞車，持棍男子情緒激動，繞著新車追打內褲男，不時還聽到棍棒猛砸的敲擊聲。網路今天瘋傳展示中心內5分鐘追擊片，引發熱議。

警方表示，這起鬥毆案發生於28日，轄區警員獲報到場，3名男子仍在展示中心。初步調查，3男為鄰居，持長棍男子指控，內褲男長年衣著不整騷擾附近住戶，因忍讓多時，受不了才持棍教訓。內褲男家屬後來獲報將其帶回，未追究兩男傷害。遭池魚之殃的汽車展示中心，迄未要求賠償。