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被女店員控有肢體接觸想侵犯 麻吉弟弟道歉了

影／擴大臨檢及執行青春專案 基市新警局長張樹德率隊執法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆警察局今天表示，昨晚執行擴大臨檢勤務及「青春專案」，除前往KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所臨檢，同時執行路檢攔查勤務，嚴防青少年無照駕駛及騎乘改裝車，執勤期間查獲傷害通緝犯1人、毒品通緝犯2人及逃逸外勞1人。

市警局表示，外縣市近期發生槍擊、詐欺案件，22日到任的警察局長張樹德，落實基隆市長林右昌在交接典禮指示，著重治安、交通、毒品打擊和電玩取締4項重點工作，昨晚8點多率隊執行全國同步擴大臨檢勤務，共計出勤151名警力，以安定社會人心，鞏固基隆治安。

配合擴大臨檢勤務，基隆市警察局同時規劃執行「暑期保護青少年──青春專案」臨檢取締勤務，運用優勢警力在轄區內KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所，採取高強度、高密度及閉鎖式臨檢，防制青少年聚集滋事或出入妨害身心健康場所。

基隆市警局表示，今年7月1日執行青春專案以來，已查獲販賣毒品案18件18人、施用毒品案55件55人、違反兒少性剝削條例案7件15人、參與詐欺集團或擔任車手案10件18人、參與賭博或提供賭博場所意圖營利案2件2人、勸阻青少年深夜流連妨害身心健康場所9人。

員警同時在臨檢時，向店家宣導不得於深夜容留青少年，且嚴禁販售菸、酒品等影響身心健康商品予未成年者，若發現店內有滋事或濫用藥物等情事，務必立即通知警方到場處置，遏止不法犯罪發生，共同建構青少年健康成長環境。

基隆市警察局執行擴大臨檢勤務及青春專案，前往KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所臨檢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局執行擴大臨檢勤務及青春專案，前往KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所臨檢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局執行擴大臨檢勤務及青春專案，前往KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所臨檢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局執行擴大臨檢勤務及青春專案，前往KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所臨檢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局執行擴大臨檢勤務及青春專案，前往KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所臨檢。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市警察局執行擴大臨檢勤務及青春專案，前往KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所臨檢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局執行擴大臨檢勤務及青春專案，前往KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所臨檢。記者邱瑞杰／翻攝

臨檢 基隆 警察

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