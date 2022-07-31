影／擴大臨檢及執行青春專案 基市新警局長張樹德率隊執法

基隆市警察局今天表示，昨晚執行擴大臨檢勤務及「青春專案」，除前往KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所臨檢，同時執行路檢攔查勤務，嚴防青少年無照駕駛及騎乘改裝車，執勤期間查獲傷害通緝犯1人、毒品通緝犯2人及逃逸外勞1人。

市警局表示，外縣市近期發生槍擊、詐欺案件，22日到任的警察局長張樹德，落實基隆市長林右昌在交接典禮指示，著重治安、交通、毒品打擊和電玩取締4項重點工作，昨晚8點多率隊執行全國同步擴大臨檢勤務，共計出勤151名警力，以安定社會人心，鞏固基隆治安。

配合擴大臨檢勤務，基隆市警察局同時規劃執行「暑期保護青少年──青春專案」臨檢取締勤務，運用優勢警力在轄區內KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所，採取高強度、高密度及閉鎖式臨檢，防制青少年聚集滋事或出入妨害身心健康場所。

基隆市警局表示，今年7月1日執行青春專案以來，已查獲販賣毒品案18件18人、施用毒品案55件55人、違反兒少性剝削條例案7件15人、參與詐欺集團或擔任車手案10件18人、參與賭博或提供賭博場所意圖營利案2件2人、勸阻青少年深夜流連妨害身心健康場所9人。