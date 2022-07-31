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被女店員控有肢體接觸想侵犯 麻吉弟弟道歉了

疑麻吉弟弟引發侵犯疑雲 女店員報案警依規定受理

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

「麻吉弟弟」周立銘。圖／摘自臉書
「麻吉弟弟」周立銘。圖／摘自臉書

台北市大安區某間假髮店女店員，在臉書社團「爆料公社」po文，指差一點被一名精神恍惚的男子性侵，並將監視器影像上傳到網路，貼文一出，由於該名男子神似歌手「麻吉弟弟」周立銘，引發網友討論。

由於這張監視器截圖，有該名男子正面照，不少網友認為這男子，神似歌手「麻吉弟弟」，引起討論，還有網友到「麻吉弟弟」臉書留言說「假髮店迷路嗎」。

事後，假髮店女店員也到大安警分局敦化南路派出所報案，但警方檢視監視器畫面後，認為僅有男子伸手遭女方擋下影片，初判可能涉及性騷擾防治法，警方依規定受理。至於這名男子是不是真是歌手麻吉弟弟？將依性平申訴流程認定。

這名女店員在臉書社團爆料公社發文說，16日下午1點多時，疑似某公眾人物精神恍惚，走進店內用ABC口音跟她要水喝，當她走進休息室拿水，這名男子也跟著走進，對她有肢體上的接觸，試圖想侵犯她。文末還附上監視器截圖。

監視器 爆料公社

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