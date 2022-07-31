快訊

被女店員控有肢體接觸想侵犯 麻吉弟弟道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄西子灣消波塊驚見不完整人骨 疑月初失蹤女子

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鼓山區西子灣燈塔處，今天傍晚有遊客驚見疑有白骨曝曬在消波塊上，警方獲報趕抵，發現是不完整的人體屍塊，先將屍塊打撈上岸；由於本月初，一名50多歲的女子家人報案，指女子曾留言想不開要至西子灣散心後失蹤，警方已通知家屬明將採DNA比對，以確認死者身分。

警方指出，今天傍晚4時43分許，接獲民眾報案，在鼓山區西子灣燈塔處發現疑似人體的白骨，嚇得趕緊報案，鼓山警分局、高雄港務警察總隊警方和海巡署人員獲報同步趕抵現場了解。

警方和海巡人員走下消波塊查看，研判是不完整的人體白骨，因被海浪沖刷上岸，港警通知鑑識人員到場將白骨先行打撈上岸。

警方指出，本月初，50多歲的高雄市女子家屬曾報案，指女子因心情不佳，曾向家人透露想至西子灣走走，之後就失去音訊，因此通報協尋，警方懷疑白骨和失蹤女子有關聯，已通知家屬明天到案，採集DNA比對，以查證死者身分。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

警方獲報趕抵，發現是不完整的人體屍塊，先將屍塊打撈上岸。圖／取自臉書社團「南部釣魚人討論交流」
警方獲報趕抵，發現是不完整的人體屍塊，先將屍塊打撈上岸。圖／取自臉書社團「南部釣魚人討論交流」
高雄市鼓山區西子灣燈塔處，今天傍晚有遊客驚見疑有白骨曝曬在消波塊上。圖／取自臉書社團「南部釣魚人討論交流」
高雄市鼓山區西子灣燈塔處，今天傍晚有遊客驚見疑有白骨曝曬在消波塊上。圖／取自臉書社團「南部釣魚人討論交流」

失蹤 高雄市 消波塊

延伸閱讀

高雄男遭強押關洗車場凌虐 嫌犯犯案動機曝光

媽祖港橋下驚見死魚群 高市水利局：初估天熱造成已打撈

高雄爸為2孩任性加點「整顆荷包蛋」 驚見25元價：下次不敢了

影／高雄山區由藍轉綠？茂林豐收祭拉紅布條挺「邁」

相關新聞

新店拳擊館鬧人命？男頭遭重擊顱內出血 2小時後腦死

胡姓男子昨天下午前往新店區一間拳擊俱樂部比賽，過程遭對方重擊頭部，頓時身體不適要求停賽，孰料下樓準備回家，狀況急轉直下陷...

網路熱議！內褲男遭追打躲進汽車展示中心為哪樁？

屏東潮州發生一起鬥毆案，一名男子赤裸上身，只穿件黑內褲，被兩名持長棍男子追打，躲進一家汽車展示中心避難。事發時展示中心仍...

疑麻吉弟弟引發侵犯疑雲 女店員報案警依規定受理

台北市大安區某間假髮店女店員，在臉書社團「爆料公社」po文，指差一點被一名精神恍惚的男子性侵，並將監視器影像上傳到網路，...

影／商辦大樓前拿BB槍對空鳴槍 年輕男稱遭恐嚇衰到爆

徐姓男子今天下午在台北市信義區某商辦大樓前持BB槍對空鳴槍，未裝填BB彈，1小時後在周邊被警方查獲。他稱遭恐嚇卻語焉不詳...

嘉義台三線男騎士摔20米邊坡 消防員籃式擔架救援送醫

嘉義縣大埔鄉台三線326公里沙崙橋，今天下午3點左右發生男子疑騎車不慎自摔，從護欄縫隙滑落20公尺深邊坡，左手骨折所幸意...

影／擴大臨檢及執行青春專案 基市新警局長張樹德率隊執法

基隆市警察局今天表示，昨晚執行擴大臨檢勤務及「青春專案」，除前往KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所臨檢，同時執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。