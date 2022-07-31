高雄西子灣消波塊驚見不完整人骨 疑月初失蹤女子

高雄市鼓山區西子灣燈塔處，今天傍晚有遊客驚見疑有白骨曝曬在消波塊上，警方獲報趕抵，發現是不完整的人體屍塊，先將屍塊打撈上岸；由於本月初，一名50多歲的女子家人報案，指女子曾留言想不開要至西子灣散心後失蹤，警方已通知家屬明將採DNA比對，以確認死者身分。

警方指出，今天傍晚4時43分許，接獲民眾報案，在鼓山區西子灣燈塔處發現疑似人體的白骨，嚇得趕緊報案，鼓山警分局、高雄港務警察總隊警方和海巡署人員獲報同步趕抵現場了解。

警方和海巡人員走下消波塊查看，研判是不完整的人體白骨，因被海浪沖刷上岸，港警通知鑑識人員到場將白骨先行打撈上岸。

警方指出，本月初，50多歲的高雄市女子家屬曾報案，指女子因心情不佳，曾向家人透露想至西子灣走走，之後就失去音訊，因此通報協尋，警方懷疑白骨和失蹤女子有關聯，已通知家屬明天到案，採集DNA比對，以查證死者身分。

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