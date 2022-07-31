新店拳擊館鬧人命？男頭遭重擊顱內出血 2小時後腦死

胡姓男子昨天下午前往新店區一間拳擊俱樂部比賽，過程遭對方重擊頭部，頓時身體不適要求停賽，孰料下樓準備回家，狀況急轉直下陷入昏迷；經送醫搶救，因顱內嚴重出血，醫生宣判腦死。他女友不敢置信報警，警方至拳擊館採證，待家屬同意拔管，將依過失致死方向偵辦。

警方調查，胡男（26歲）近年愛上拳擊運動，昨天下午女友陪他一起去新店復興路一間拳擊俱樂部，參加75至80公斤級競賽。比賽進入第二回合，疑頭部、下巴不堪對手徐姓男子（29歲）勾拳重擊，身體不舒服要求停賽，裁判強行中止比賽，判定徐男獲勝。

胡男身體明顯虛弱，經拳友攙扶至拳館1樓正要返家，不料狀況急轉直下、感覺就快暈倒，他女友立刻打119。救護人員昨天下午5點多獲報，才協助送上救護車，胡竟直接昏迷，緊急送醫搶救。