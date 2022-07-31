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影／基隆消防滅火器離奇「爆炸」 男子險被乾粉吞噬
基隆市中山區通仁街84巷內市府配發的滅火器，今天下午突然「自爆」，一旁洗手的男子嚇了一大跳，並被滅火器爆裂後四散的乾粉籠罩。基隆市議員要求市府全面檢視滅火器安全，消防局已派員前往現場，調查滅火器爆裂原因。
消防局長陳龍輝說，過去裝設消防滅火器，未發生過類似問題。初步研判是這具滅火器的底部銲接和防鏽處理不當釀禍，會請廠商帶回調查原因，並全面檢視其他滅火器安全性。
吳姓男子今天下午4點多在屋外洗手時，一旁的滅火器突然爆裂，發出巨大聲響，接著滅火器內的乾粉四散，還好他沒有受傷，但當下真得嚇了一大跳。
基隆市議員張秉鈞接獲通報後，前往現場了解狀況，從滅火器受損狀況，研判是從底部爆裂，還好沒有造成人員傷亡，但放置滅火器位置的民宅有部分損壞，居民擔心其他的滅火器是否也有瑕疵，會不會也發生「爆炸」。
張秉鈞表示，就他了解，這批滅火器是由區公所提供位置，由消防單位放置，以備不時之需。今天發生滅火器爆裂意外，令附近居民擔心安全，建議市府全面檢查，並重新調整滅火器放置地點。
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