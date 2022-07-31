影／健行熱點台南大凍山虎頭蜂築巢 今晚移除明封路3天

台南市健行熱點台南大凍山，因登山口高處出現大型虎頭蜂巢，預計今晚移除；警方下午開始封路到8月3日，提醒遊客民眾配合、以策安全。

台南白河警分局下午表示，大凍山登山口因上方樹梢上有虎頭蜂窩，且已超過2個籃球大小，再不摘除將會更大，很難處理。農業局預定晚上移除蜂巢，因移除後未在蜂巢內虎頭蜂會因找不到蜂巢，在附近盤旋幾天，可能攻擊路過民眾，因而自中午12點起至8月3日下午7點將封閉大凍山出入產業道路。

白河分局表示，農業局黑尾虎頭蜂蜂巢移除，已申請路權使用，將封閉大凍山產業道路，沿線會設置禁止進入警告標語，期間請民眾配合勿強行進入，以免遭虎頭蜂攻擊發生危險。封閉道路座標23.325318,120.512925至23.323300,120.508378)。