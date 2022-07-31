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影／白天獲贈車輛裝備 傍晚南庄消防分隊帶著上山救2人
苗栗縣南庄鄉加里山迭傳山難，在地獅頭山獅山勸化堂7月27日捐贈縣政府1輛災情勘查車，及一批登山裝備，當天傍晚就派上用場，消防人員就帶著裝備至加里山，順利救援2名女山友平安下山。
一行2男5女的隊伍7月27日下午5點左右，登南庄鄉加里山下山，接近鹿場登山口附近的東線1號樁，吳姓（女、52歲）、陳姓（女、64歲）登山客經過狹窄，且步道布滿樹根路段，先後發生滑倒，吳女左手腕、陳女右腳踝疑似骨折。
縣政府消防局第三救災救護大隊南庄分隊據報，6名警、義消人員上山，傍晚6點10分接觸到2人，經包紮固定，吳女可以自行走路下山，陳女由消防人員一步一步背下山，晚上6點53分安全抵達登山口。
加里山是熱門登山地點，假日登山客絡繹不絕，山難也頻傳，獅山勸化堂因此於7月27日上午在縣府捐贈1輛災情勘查車，造價105萬元，一批36萬元岩盔、保暖衣、登山褲，及背包等登山裝備。
第三救災救護大隊長黃錫君說，沒想到白天再受捐贈車輛、裝備，傍晚警義消就帶著上山搜救，還好順利平安，消防局統計分析，加里山的難度不高，發生山難主要原因是沒有做功課，提醒民眾安全第一，準備好了再上山。
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