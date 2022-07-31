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高雄81歲老婦雞母山健走失蹤 搜救犬和空拍機出動搜救
高雄市俗稱「雞母山」的鳳凰山傳出民眾失蹤事件，一名81歲的陳王姓老婦人昨下午前往雞母山健走，直至傍晚都未返家，家屬焦急報案，警消出動搜救未果，今持續出動搜救犬及空拍機在山區搜尋，救人任務仍持續進行中。
據了解，陳王姓老婦人昨日下午前往陸軍官校後方的雞母山健走，至傍晚未返家；家屬向轄區鳳山警分局報案時，指老婦人有輕微失智現象，警消獲報案，組搜救小組救援，因昨傍晚下了一場大雨，未尋獲人。
救難人員今天上午持續出動14車33人及義消10人，另加入2隻搜救犬及2台空拍機，持續搜尋失蹤的老婦人，家屬盼能有奇蹟出現。
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