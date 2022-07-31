高雄81歲老婦雞母山健走失蹤 搜救犬和空拍機出動搜救

高雄市俗稱「雞母山」的鳳凰山傳出民眾失蹤事件，一名81歲的陳王姓老婦人昨下午前往雞母山健走，直至傍晚都未返家，家屬焦急報案，警消出動搜救未果，今持續出動搜救犬及空拍機在山區搜尋，救人任務仍持續進行中。

據了解，陳王姓老婦人昨日下午前往陸軍官校後方的雞母山健走，至傍晚未返家；家屬向轄區鳳山警分局報案時，指老婦人有輕微失智現象，警消獲報案，組搜救小組救援，因昨傍晚下了一場大雨，未尋獲人。