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妙齡女愛上網路花美男 約會見面竟要交2萬保證金
24歲楊姓女子上網路上認識男網友，雙方約見面時，男網友表示因工作請假見面，公司要求需要先給付一筆保證金，要楊女到超商購買遊戲點數2萬元；超商店員察覺有異報警，警員到場勸說，楊才恍然大悟沒有花大錢買遊戲點數。
「警察先生，有女生被騙，請協助處理。」台南市警二分局海安派出所昨天傍晚近6點，接獲康樂街超商店員報案指楊姓女子欲購買遊戲點數卡2萬元，遭到詐騙。
海安所警員吳明哲、洪正偉到現場了解，楊女說她從網路交友軟體認識男網友，後續以通訊軟體Line聯繫。對方昨天約見面吃飯，稱因他工作請假，公司要求需要先給付一筆保證金，才能請假見面，要求楊女至超商購買遊戲點數2萬元，作為見面的保證金，店員察覺有異報警。
吳及洪到場後與店員合力勸阻，女子才打消購買遊戲點數念頭，楊女初踏入社會、年紀尚輕，可能因社會經驗不足，警方擔心她再度遭詐，舉出許多網路新聞為例，並說明近期常見詐騙手法案例向她宣導，楊女恍然大悟，感謝警方幫忙。
市警二分局長朱信憲提醒民眾，詐騙集團常利用下載帥哥美女圖在社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天建立感情，透過網路交友應提高警覺，聽到遊戲點數、保證金，一定要審慎思考避免遭詐，如有任何疑問可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。
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