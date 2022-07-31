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澳洲登山客爬奇萊東稜扭傷腳 空勤直升機吊掛

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

一名年約30歲來自澳洲男子攀登奇萊東稜，不慎腳部受傷無法行走，緊急請同路線山友協助報案。空勤直升機今天上午飛抵奇萊東稜北鞍營地，順利吊掛男子，至平地後，由救護車送醫治療。

花蓮縣消防局第一大隊長朱哲民表示，澳洲男子Rowlinson與另名外籍友人一起登山，卻不小心腳部扭傷，無法自行下山。由於所在山區無訊號，男子委託同路線的山友，至有訊號處協助求援。

空勤第一大隊第三隊指出，賈姓山友今天清晨走到有訊號處報案表示，有一名外籍男性委託他幫忙求救，須後送下山；消防局獲報後申請黑鷹直升機執行任務，上午趁天候狀況許可，於8點飛抵秀林鄉奇萊東稜北鞍營地吊掛，將男子送至花蓮德興球場旁空地，再轉交花蓮縣消防局救護車送醫。

一名年約30歲來自澳洲男子攀登奇萊東稜，不慎腳扭傷無法行走，由空勤直升機協助吊掛下山就醫。圖／空勤第一大隊第三隊提供
一名年約30歲來自澳洲男子攀登奇萊東稜，不慎腳扭傷無法行走，由空勤直升機協助吊掛下山就醫。圖／空勤第一大隊第三隊提供

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