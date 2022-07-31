澳洲登山客爬奇萊東稜扭傷腳 空勤直升機吊掛

一名年約30歲來自澳洲男子攀登奇萊東稜，不慎腳部受傷無法行走，緊急請同路線山友協助報案。空勤直升機今天上午飛抵奇萊東稜北鞍營地，順利吊掛男子，至平地後，由救護車送醫治療。

花蓮縣消防局第一大隊長朱哲民表示，澳洲男子Rowlinson與另名外籍友人一起登山，卻不小心腳部扭傷，無法自行下山。由於所在山區無訊號，男子委託同路線的山友，至有訊號處協助求援。