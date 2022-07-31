桃園女義消入行5年首遇急產兒 手抖安撫三寶媽直呼感動

桃園市龜山救護義消分隊小隊長林芳如，投入義消工作5年，經手上百件大小案件，但今天早上卻經歷人生第一次胎兒急產，她協助兩名救護人員準備接生器材，並沿途安撫產婦，過程中十分緊張仍順利完成任務，讓她大呼幸運。

龜山消防分隊今天上午9點多接獲急產接生報案，稱孕婦懷第3胎，預產期是8月8日父親節，今天早上出現規律陣痛，想不到上個廁所兒子就迫不及待提早出世了。

救護員陳意誠、林耀彥火速趕到場，見產婦剛生產完、抱著胎兒，正坐在廁所地上休息，且母子臍帶仍相連，立即給予口鼻分泌物抽吸、並刺激新生兒腳底板，令他再次發出響亮哭聲，再評估新生兒外觀、呼吸、血液循環都相當穩定後，隨即夾斷臍帶，將母子兩人送醫。

一同出勤的還有救護義消林芳如，她隨一名隊員坐在產婦旁，見她產後體力較虛弱，途中不斷細心安撫，詢問身體狀況，一直到醫院交接，看到產婦及新生兒生命徵象都穩定，才放下心中大石。

林芳如說，自己2017年3月因姊姊遭逢車禍加入義消，雖然經手上百件救護，還曾親睹患者大腿撕裂骨折，不過急產接生案件還是頭一回，當下仍非常緊張，但聽到新生兒哭聲的當下，還是不由得感覺「實在太幸運」。