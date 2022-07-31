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新北警周末大臨檢逮43通緝犯 他住網咖1個月不知被通緝

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市地廣人多，為了維護轄內治安、守護市民安全，昨天深夜至今天凌晨配合警政署全國擴大臨檢專案勤務，針對治安熱點、幫派圍事場所執行密集性臨檢，動員超過700名警力，總計查獲通緝犯43人、毒品案5件等績效。

新北市警局統計，昨天晚上10點至今天凌晨2點，新北市警局動員706名警力配合警政署全國擴大臨檢勤務，共查獲43名通緝犯、毒品案5件5人、妨害風俗1件1人；其中，海山警方查獲一名31歲蔡姓男子通緝犯，他供稱在網咖待了1個月，吃住睡都在店內，「沒有回家，不知道被通緝」，讓人傻眼。

新北市警局表示，此次全國性擴大臨檢是由全市16個分局執行，特別要求針對轄內各特定營業場所、青少年常聚集易滋事場所，規劃強勢掃蕩臨檢勤務，不容許打架滋事特定營業場所成為治安破口。

此外，暑假期間為避免青少年涉足不當場所、聚眾街頭、無照飆車或淪為不法集團利用，新北少年隊結合市府稽查小組，針對三重區特定營業場所實施稽查，並要求業者恪遵法令，不得容留少年超過深夜零時時段。

另外，海山警分局昨天同時針對轄內易飆車路段，祭出環保局、監理站三方聯合稽查，攔檢不當改裝噪音車輛，共發現改裝變更頭燈未檢驗15件、無照駕駛2件、使用註銷車輛牌照1件、未經審驗排氣管19件，成效顯著。

市警局長黃宗仁表示，選前期間淨化治安刻不容緩，將持續針對易滋事場所及特定營業場所，規劃擴大臨檢勤務，更善用第三方警政策略，結合市府相關局處，實施聯合稽查等行政干預作為，徹底肅清暴力亂源，震懾不法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海山警方昨天針對轄內易飆車路段，祭出環警監三方聯合稽查。圖／新北市警局提供
海山警方昨天針對轄內易飆車路段，祭出環警監三方聯合稽查。圖／新北市警局提供
新北市警方昨天晚上至今天凌晨執行擴大臨檢，動員706名警力。圖／新北市警局提供
新北市警方昨天晚上至今天凌晨執行擴大臨檢，動員706名警力。圖／新北市警局提供
海山警方昨天針對轄內易飆車路段，祭出環警監三方聯合稽查。圖／新北市警局提供
海山警方昨天針對轄內易飆車路段，祭出環警監三方聯合稽查。圖／新北市警局提供
新北市警方昨天晚上至今天凌晨執行擴大臨檢，動員706名警力。圖／新北市警局提供
新北市警方昨天晚上至今天凌晨執行擴大臨檢，動員706名警力。圖／新北市警局提供
新北市警方昨天晚上至今天凌晨執行擴大臨檢，動員706名警力。圖／新北市警局提供
新北市警方昨天晚上至今天凌晨執行擴大臨檢，動員706名警力。圖／新北市警局提供

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