雲林八旬老婦失智仍記得愛的模樣 徒步走回祖厝找家人

雲林縣斗六市一名劉姓婦人已高齡8旬，有失智傾向，日前她獨自出門，從斗六市一路走到古坑鄉，只為回水碓村祖厝找家人。當時艷陽高照，熱心民眾擔心她發生脫水意外，將她載至派出所。劉婦的兒子到派出所時說，祖厝目前已無人居住，她應是身處年輕歲月記憶，想回去找家人。

警方表示，東和派出所警員鄭濟庸當下很關心劉婦身心狀況，過程中劉婦不斷重複說著「我要回古坑鄉水碓村祖厝找家人」，但因她手腕上掛有老人福利推動聯盟防走失手鍊，所以推測應為失智走失，便立即通知劉婦家人到場，將她平安帶回家。

劉婦兒子到場後向警方說，古坑鄉水碓村是他們家的祖厝，那間房子現在已經沒有人住了，但劉婦失智後，記憶一直停留在年輕時候，這次出門應是想回家找她所愛的家人們，幸好有申請防走失手鍊，怕她出門後忘記回家的路，沒想到真的發揮功能，也感謝警員鄭濟庸幫助讓她平安回家。