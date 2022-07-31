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南投酒駕半年死傷138人 警出招加強取締推代駕

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

酒駕事故頻傳，南投縣半年內死傷138人，縣警局將加強執法力度及預防，每個月規畫6次以上取締酒駕專案，並與縣府、監理站等合作輔導縣內7家計程車隊推出「酒後代駕服務」，縣府也籲民眾多加利用，以降低酒後駕車造成交通事故。

南投縣警察局指出，今年1至6月取締酒後駕車599件，其中移送413件，而上半年因酒駕造成的事故死亡5人、受傷133人，警方表示，傷亡狀況雖低於周邊縣市，但其對交通危害仍不容忽視，為此加強取締酒後駕車的執法力度及預防。

現階段每個月規畫6次以上專案取締酒駕，並定期分析比較肇事成效，更自源頭調查溯源，追查提供飲酒場所的業者或店家是否未勸導或提供酒後代駕服務，有無協助代客叫車，若有代客泊車服務則不可任由酒後顧客取回車鑰匙自行開車。

此外，為防制酒駕肇事，縣警局更與縣府、監理站合作輔導轄管計程車業者提供代駕服務，該局表示，目前縣內4大市鎮有7家計程車行提供酒後代駕服務，分別為南投市三友、竹山全成、草屯如意、啟泰及埔里國聯、埔里、建宏等車行。

縣府則表示，民眾聚餐飲酒後，切勿騎、開車，應事先指定駕駛、改搭計程車或使用酒後代駕服務，上述7家服務車行聯絡資訊除了公告在縣府、警察局交通隊等官網，並於各大飲酒場所提供代駕服務資訊，酒後務必善用，避免憾事發生。

警方也提醒，酒駕新法於3月31日上路，修法加重處罰包括酒駕累犯紀錄由5年延長至10年，並加重罰鍰、吊銷駕照，公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實，同車乘客罰鍰更提高為6000元至1萬5000元等，切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投縣今年上半年酒駕死傷138人，縣警局將加強每個月取締酒駕專案，並與計程車行合作推行酒後代駕服務。圖／南投縣警局提供
南投縣今年上半年酒駕死傷138人，縣警局將加強每個月取締酒駕專案，並與計程車行合作推行酒後代駕服務。圖／南投縣警局提供
南投縣今年上半年酒駕死傷138人，縣警局將加強每個月取締酒駕專案，並與計程車行合作推行酒後代駕服務。圖／南投縣警局提供
南投縣今年上半年酒駕死傷138人，縣警局將加強每個月取締酒駕專案，並與計程車行合作推行酒後代駕服務。圖／南投縣警局提供

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