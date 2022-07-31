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還我乾淨家園自救會綁布條抗議 雲林縣府提告加重誹謗
近日「還我乾淨家園自救會」在斗六市雲科工業區附近綁紅布條，內容為「要蓋焚化爐決定權在縣府！張麗善踹共！」對此，雲林縣政府今表示，特定人士針對雲科工焚化爐議題，散播對雲林縣政府與縣長張麗善的不實訊息，對此，縣府已持相關證據向警察局報案，後續將向檢方提出加重誹謗罪告訴。
雲林縣政府表示，針對雲科工設置焚化爐議題，雲林縣政府第一時間已表達反對，立場一貫且堅定，但仍有人趁著夜黑風高到處綁布條，散佈不實謠言向縣府及縣長張麗善潑髒水，對此已提供相關人事的使用車輛、車號等具體照片給警方，後續也將提告加重誹謗。
雲林縣政府也說，特定政治人物或團體因說詞前後不一、態度曖昧不明遭民眾質疑，應該要謙卑向人民釋疑，而不是透過慣用的抹黑手法對縣府潑髒水，對於幕後藏鏡人絕不姑息，日後再有任何不實文宣，也會立即採取司法手段，以正視聽。
還我乾淨家園自救會會長許百芳說，成立自救會是為了百姓、要安民心，工業局已撤案就代表不會做了，但是藍營利用行政優勢動員里長，還發起連署永久撤案，鬧到所有市民都心慌慌，綠營早就強調不支持再蓋一座焚化爐，且焚化爐決定權本就不在綠營手上，無奈一再遭誤解才會掛布條自清。
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