高雄光頭男光顧養生館 不按摩卻偷走4000元

高雄一名光頭男子前天進入三民區一間養生館不按摩，趁店員忙碌之際，走進櫃台翻動抽屜，偷走4000元現金，女店員清點發現財物不翼而飛，將影片PO網，警方將等郭姓業者製作筆錄後，追查竊賊下落。

位於三民區建國一路的一間養生館，前天深夜11時許遭竊賊闖入行竊，損失4000元；店家將店內錄下的小偷偷竊經過PO上臉書，影片中，只見該名光頭竊賊，大剌剌走進店內，站在櫃台前觀察後，即走進櫃台內搜刮抽屜內財物後逃逸。