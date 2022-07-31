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高雄光頭男光顧養生館 不按摩卻偷走4000元

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一名光頭男子前天進入三民區一間養生館不按摩，趁店員忙碌之際，走進櫃台翻動抽屜，偷走4000元現金，女店員清點發現財物不翼而飛，將影片PO網，警方將等郭姓業者製作筆錄後，追查竊賊下落。

位於三民區建國一路的一間養生館，前天深夜11時許遭竊賊闖入行竊，損失4000元；店家將店內錄下的小偷偷竊經過PO上臉書，影片中，只見該名光頭竊賊，大剌剌走進店內，站在櫃台前觀察後，即走進櫃台內搜刮抽屜內財物後逃逸。

警方詢問郭姓業者，郭男坦承店內遭竊，但因家中小孩生病，會抽空至派出所製作筆錄，警方將依規定受理後，追查竊賊到案。

高雄光頭竊賊大刺刺走進養生館，站在櫃台前觀察後，走進櫃台內搜刮抽屜內財物後逃逸。記者石秀華／翻攝
高雄光頭竊賊大刺刺走進養生館，站在櫃台前觀察後，走進櫃台內搜刮抽屜內財物後逃逸。記者石秀華／翻攝
高雄市光頭男子走進三民區一間養生館，趁店員忙碌之際行竊。記者石秀華／翻攝
高雄市光頭男子走進三民區一間養生館，趁店員忙碌之際行竊。記者石秀華／翻攝

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