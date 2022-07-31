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澳洲男攀登奇萊東稜腳傷 空勤直升機吊掛送醫

中央社／ 花蓮縣31日電

來自澳洲男子攀登奇萊東稜，腳部受傷無法行走，委託同路線山友至有訊號處協助報案，空勤直升機今天上午飛抵奇萊東稜北鞍營地將人吊掛，轉交消防局救護車送醫治療。

花蓮縣消防局第一大隊長朱哲民表示，澳洲男子Rowlinson和另名外籍友人一起登山，不慎腳部扭傷，無法行走；由於所在山區無訊號，於是委託同路線的山友協助求援。

賈姓山友今天清晨走到有訊號處報案表示，年約30多歲外籍男性委託他幫忙求救，須後送下山；消防局獲報後申請黑鷹直升機執行任務，上午趁天候狀況許可，飛抵秀林鄉奇萊東稜北鞍營地，將傷患吊掛，送至花蓮德興球場旁空地，再轉交花蓮縣消防局救護車送醫治療。

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