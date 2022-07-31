影／疫苗打滿再玩！屏警擴大臨檢 赫見娛樂圈這件事

年底大選倒數118天，屏東警方昨天深夜實施擴大臨檢，淨化選舉治安。此次勤務以限制級電子遊藝場、有女陪侍小吃店等場所為重點，轄內7個分局各有斬獲。警員還發現，4月疫情爆發後小吃店等娛樂場所相繼歇業，為求復業，小吃店員工及女從業人員都已打第3劑疫苗，施打率幾乎百分百，令人意外。

依據屏東縣政府衛生局26日統計，屏東縣疫苗施打率第一劑89.18%，第二劑82.81%，第三劑67.56%，第四劑5.43%。

里港警分局此次共計舉發5件違反傳染病防治法，及3件違反都市計畫法案，其中5件違反傳染病防治法案，有3件是未依規定提報防疫計畫申請復業，2件是小吃店員工未戴口罩。恆春警分局查獲1名通緝犯，並舉發4件違反傳染病防治法案，全是店內員工未戴口罩。

內埔警分局將河南長青巷私娼寮等場所列為重點，緝獲3名通緝犯，及5件違反社維法等案。屏東警分局也查獲6件違反菸害防制法等案。