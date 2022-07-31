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影／不滿被分手 怒至前女友新莊老家破門連開3槍洩憤

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

46歲黃姓男子不滿被分手，今天凌晨前往蘇姓前女友位於新北市新莊區的老家，用鐵鎚破門、對屋內連開3槍，但蘇女不住此，鋼珠彈打破櫥櫃和玻璃窗，嚇壞蘇女父母。警方獲報5小時後，循線至桃園龜山破門攻堅逮捕黃男。

警方於凌晨2時許獲報新莊區民樂街某公寓2樓發生槍擊，趕抵調查發現，嫌犯是蘇姓屋主42歲女兒的黃姓前男友。黃男疑似不滿上個月被提分手，今天挾怨想找蘇女理論。

他拿榔頭敲破鐵門衝進屋內，對著蘇女的父母大聲叫罵要求蘇女出來面對，但是蘇女根本沒住在老家，黃男惱羞成怒掏出瓦斯槍，朝客廳連開3發，倉逃跑下樓駕車逃離，蘇女家人嚇得趕緊報案。

警方調閱監視器鎖定黃男駕駛的車輛，循線追查逃逸路線，今天清晨7時許至黃男位於桃園市龜山區興華一街的租屋處，破門攻堅逮人，之後再從他的車內搜出1把瓦斯槍、瓦斯鋼瓶、鋼珠彈、2面偽造車牌。警詢後將依恐嚇、偽造文書罪嫌移送地檢署偵辦。

黃姓男子將被依恐嚇、偽造文書罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
黃姓男子將被依恐嚇、偽造文書罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
警方循線至黃男租屋處破門攻堅逮人。記者林昭彰／翻攝
警方循線至黃男租屋處破門攻堅逮人。記者林昭彰／翻攝
警方在黃男車上搜出槍彈及偽造車牌。記者林昭彰／翻攝
警方在黃男車上搜出槍彈及偽造車牌。記者林昭彰／翻攝

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