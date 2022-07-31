影／不滿被分手 怒至前女友新莊老家破門連開3槍洩憤

46歲黃姓男子不滿被分手，今天凌晨前往蘇姓前女友位於新北市新莊區的老家，用鐵鎚破門、對屋內連開3槍，但蘇女不住此，鋼珠彈打破櫥櫃和玻璃窗，嚇壞蘇女父母。警方獲報5小時後，循線至桃園龜山破門攻堅逮捕黃男。

警方於凌晨2時許獲報新莊區民樂街某公寓2樓發生槍擊，趕抵調查發現，嫌犯是蘇姓屋主42歲女兒的黃姓前男友。黃男疑似不滿上個月被提分手，今天挾怨想找蘇女理論。

他拿榔頭敲破鐵門衝進屋內，對著蘇女的父母大聲叫罵要求蘇女出來面對，但是蘇女根本沒住在老家，黃男惱羞成怒掏出瓦斯槍，朝客廳連開3發，倉逃跑下樓駕車逃離，蘇女家人嚇得趕緊報案。