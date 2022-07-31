天價！與鼠蟑同樣驚人 高雄鼠窩宅32噸垃圾清理費用曝

高雄市三民區克武路一棟「鼠窩厝」，老鼠、蟑螂亂竄，經高雄市政府強制介入，清潔隊拚了5天從地下室清到5樓，共清出29.56噸垃圾、2.63噸資源垃圾，撿到4009元。環保局今天精算出總清理費用為68萬2745元，加上14張罰單裁處4萬4700元，將向相關者求償。

高雄市環保局表示，歷時5天，終於把克武路這整棟從地下室到5樓的透天厝髒亂清除完畢，屋裡堆滿廢車、垃圾、雜物，蟑螂、老鼠滿地爬，要清理地下室之前，甚至先強制抽換氣24小時才敢進去。環保局共出動了239名清潔隊員，垃圾車、回收車約30車次，還有4台消毒機具、1部吊車，共清除了29.56噸垃圾、2.63噸資源回收物、廢棄汽車1輛、廢棄機車2台，以及冰箱、魚缸。現場尋獲的現金4009元，已當場轉交其親友保管。

高市府已將這處宅居住者50多歲男子，暫時安置他處，找到的寵物貓，已交由市府動保處協助安置照顧。環保局稽查科長吳柏勳表示，本案總計開罰14件，第1至13件是依建築物廢棄物未清除，影響公共衛生逕行舉發；第14件則為環保局7月26日現場針對行為人堆置有礙環境整潔予以舉發，總計金額為4萬4700元。

三民區克武路附近居民反映，十幾年來受這戶透天厝影響，環境衛生髒亂，老鼠蟑螂大群亂竄，終於在公權力介入後得到解決，民眾也鬆了一口氣，謝謝里長和市府協助。網友則好奇，市府5天動用數百人清除了這麼多垃圾，錢到底是誰付？難道由全民埋單？

環保局長張瑞琿表示，針對這次強制髒亂清除，後續將依據高雄市環境維護管理自治條例第18條規定，移請區公所向使用人求償清理髒亂物所需費用。環保局精算了垃圾過磅噸數、人力薪資、加班費等費用，為68萬2745元。