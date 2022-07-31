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中埔消防分隊演練太逼真 老婦急喊少年吔別下溪裡玩水

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

暑假來到，許多家長帶孩子們戲水消暑，但國內各戲水景點已出現多起戲水意外，嘉義縣消防局第三大隊中埔分隊為提昇溺水事故搶救能力，28日在中埔鄉吳鳳橋下辦理水域搶救演練時，一位老婦不知情還喊「啊娘喂...別在溪裡玩水，很危險的！」

天氣炎熱正逢暑假期間，增加民眾前往水邊戲水消暑情況，近來嘉義縣時常聽聞各地傳出溺水案情，消防人員獲報前往救援次數增加，中埔分隊為提昇溺水事故搶救能力，於中埔鄉吳鳳橋下辦理水域搶救演練項目為，拋投救援、船艇操作、拋繩槍操作、架設攔截繩等項目。

演練時，有名老婦經過，誤以為年輕人在溪邊玩水，趕緊喊要大家上岸，經消防人員解說，是消防隊在做搶救演練才放心直說，「阿娘喂也太逼真了！辛苦你們了。」

中埔分隊分隊長童振展表示，民眾應在有救生人員執勤的安全水域從事活動，山區近日為午後雷雨天氣型態溪水暴漲迅速，不可在設有「禁止游泳」「水深危險」等禁止標誌溪邊戲水。

童振展呼籲，若發現有人溺水時，即刻大聲喊出「有人溺水」或打119向消防隊請求支援，如果自己沒有學過水上救生，不可冒然下水施救；在水中發現自己體力不足，無法游回池邊時，應立即舉手求救，或大聲喊叫「救命」等待救援。

台灣每年很多青少年學生因疏忽、不諳水性，前往危險水域從事水上活動進而發生意外不幸事故，今年嘉義縣中埔分隊積極加強水域救援能力，透過「普及防溺宣導」、「禁制、勸導危險戲水行為」及「加強救溺整備」等作為 ，降低溺水事故發生率。

嘉義縣消防局中埔分隊為提昇溺水事故搶救能力，於中埔鄉吳鳳橋下辦理水域搶救演練。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局中埔分隊為提昇溺水事故搶救能力，於中埔鄉吳鳳橋下辦理水域搶救演練。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局中埔分隊為提昇溺水事故搶救能力，於中埔鄉吳鳳橋下辦理水域搶救演練。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局中埔分隊為提昇溺水事故搶救能力，於中埔鄉吳鳳橋下辦理水域搶救演練。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局中埔分隊為提昇溺水事故搶救能力，於中埔鄉吳鳳橋下辦理水域搶救演練。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局中埔分隊為提昇溺水事故搶救能力，於中埔鄉吳鳳橋下辦理水域搶救演練。記者呂慧瑜／攝影

溺水

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