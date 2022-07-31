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交通執法增加新利器 台南科技執法年底前新增18處

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市從2020年起迄今建置10套科技執法設備，有效降低事故發生情形。交通大隊長陳宇桓今天說，科技執法的目的在於提醒用路人有戒心不犯法，今年年底前再建置的18處科技執法設備，提供更好的行車安全環境。

台南市警察局本月26日市政府市政會議上提報「交通科技執法現況與展望」專案簡報，響應行政院推廣路口科技執法政策，今年預計於台南市易違規、肇事路(段)口增設18處科技執法設備。

警方說，先於6月29日完成驗收交通部補助經費建置1處科技執法設備，地點於永康區中華路與中央路口，取締項目為轉彎未依規定、闖紅燈、超速等。年底前陸續完成其餘17處建置，預計執行內容將有取締車輛未禮讓行人、違規迴轉跨越雙黃線、路口違規停車、行駛左轉專用車道違規直行等項目。

市警局局長方仰寧談到，過去傳統設備僅能單一取締闖紅燈及超速,隨著科技進步，現在可以根據路口事故違規態樣與事故特性，進行客製化多功能執法。

方仰寧說，交通科技執法系統設備上路後，從違規與事故數據可看出，民眾違規情形減少，車禍發生數亦有一至兩成的下降，以今年1至5月與去年月平均傷亡件數相比，如東區中華東路與凱旋路口下降28%、中西區中華西路與府前路口下降15.49%等，顯示科技執法對於交通秩序維護有成。

市長黃偉哲說，未來新設置科技執法設備，在當地用路人熟悉速度管理或停讓禮儀後，更可調整至其他路段繼續執勤，彈性調整執法地點，節省建置經費，更能使市區交通井然有序，進而建構交通友善城市。

台南市在中華路設置科技執法新利器，有效降低事故發生。記者黃宣翰／翻攝
台南市在中華路設置科技執法新利器，有效降低事故發生。記者黃宣翰／翻攝

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