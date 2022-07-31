快訊

天價！與鼠蟑同樣驚人 高雄鼠窩宅32噸垃圾清理費用曝光

職棒兄弟許基宏被球隊「放鴿子」 國道臨停換車吃紅單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

落日強光影響視線 嘉義市老農遭撞斷腿

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市近來傍晚6時30分左右夕陽才逐漸西下，卻也影響用路人視線，嘉義市有名老農耕作回家途中，和1輛汽車發生擦撞造成左小腿骨折，汽車駕駛趕快下車協助報案送醫，頻頻道歉，表示遭落日強光影響視線才會肇禍。詳細肇事原因由警方調查中。

盛夏以來不但天氣炎熱，且日落時分延後，嘉義市經常在傍晚6時30分左右才逐漸夕陽西下，這時段也剛好是下班車流量大的時間。

日前有名年約85歲老農完成農事騎機車返家途中，在傍晚6時27分北港路與大溪路路口與1輛汽車發生擦撞，造成左小腿骨折等傷勢，現場大片血跡，撞擊力導致汽車保險桿脫落，機車零件散落一地，路過民眾紛紛前來關心，肇禍駕駛趕緊下車協助報案。

嘉義市消防局德安分隊獲報趕往救護，幫忙老農包紮止血及長背板固定，所幸頸椎及神經學檢查無明顯異常，送往醫院治療。

汽車駕駛表示，因為日落夕陽的強光妨礙視野，無法看清前方狀況才會發生車禍。

日落時分老農和汽車發生車禍，倒地不起。記者李宗祐／翻攝
日落時分老農和汽車發生車禍，倒地不起。記者李宗祐／翻攝

延伸閱讀

重量級專家的決定性證據：使用維他命D補充劑無法預防骨折

關懷社區長輩 義愛慈善會精忠新城義演

籃球／嘉義市王輝盃全國籃賽落幕 政大蟬聯冠軍

從看板畫師到畫家 葉茂雄用動人畫筆記錄嘉義市

相關新聞

天價！與鼠蟑同樣驚人 高雄鼠窩宅32噸垃圾清理費用曝

高雄市三民區克武路一棟「鼠窩厝」，老鼠、蟑螂亂竄，經高雄市政府強制介入，清潔隊拚了5天從地下室清到5樓，共清出29.56...

影／不滿被分手 怒至前女友新莊老家破門連開3槍洩憤

46歲黃姓男子不滿被分手，今天凌晨前往蘇姓前女友位於新北市新莊區的老家，用鐵鎚破門、對屋內連開3槍，但蘇女不住此，鋼珠彈...

交通執法增加新利器 台南科技執法年底前新增18處

台南市從2020年起迄今建置10套科技執法設備，有效降低事故發生情形。交通大隊長陳宇桓今天說，科技執法的目的在於提醒用路...

落日強光影響視線 嘉義市老農遭撞斷腿

嘉義市近來傍晚6時30分左右夕陽才逐漸西下，卻也影響用路人視線，嘉義市有名老農耕作回家途中，和1輛汽車發生擦撞造成左小腿...

小鮮肉甫拿照開老爺車當成年禮 一上路拋錨糗爆警解圍

台中市林姓男子今年滿18歲，近日才拿到駕照，28日開著家裡23年的老爺車載友人出遊，沒想到卻在交通繁忙的台中車站附近拋錨...

高雄酒店妹排排站迎警局長臨檢處女秀 4小時勤務成果佳

高雄市警方昨深夜配合警政署執行擴大臨檢勤務，17個分局動員627名警力，警察局長林炎田到任後首次參與勤教臨檢，長髮低胸酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。