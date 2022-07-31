落日強光影響視線 嘉義市老農遭撞斷腿

嘉義市近來傍晚6時30分左右夕陽才逐漸西下，卻也影響用路人視線，嘉義市有名老農耕作回家途中，和1輛汽車發生擦撞造成左小腿骨折，汽車駕駛趕快下車協助報案送醫，頻頻道歉，表示遭落日強光影響視線才會肇禍。詳細肇事原因由警方調查中。

盛夏以來不但天氣炎熱，且日落時分延後，嘉義市經常在傍晚6時30分左右才逐漸夕陽西下，這時段也剛好是下班車流量大的時間。

日前有名年約85歲老農完成農事騎機車返家途中，在傍晚6時27分北港路與大溪路路口與1輛汽車發生擦撞，造成左小腿骨折等傷勢，現場大片血跡，撞擊力導致汽車保險桿脫落，機車零件散落一地，路過民眾紛紛前來關心，肇禍駕駛趕緊下車協助報案。

嘉義市消防局德安分隊獲報趕往救護，幫忙老農包紮止血及長背板固定，所幸頸椎及神經學檢查無明顯異常，送往醫院治療。