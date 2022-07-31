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小鮮肉甫拿照開老爺車當成年禮 一上路拋錨糗爆警解圍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子今年滿18歲，近日才拿到駕照，28日開著家裡23年的老爺車載友人出遊，沒想到卻在交通繁忙的台中車站附近拋錨。林與朋友手足無措，看著交通逐漸打結，幸好第三警分局巡經該處，趕緊將車輛移置，解決林男窘境。

第三警分局立德所巡佐温智輝、警員黃繼興，28日晚上7時許在台中車站附近巡邏時，發現台中路、復興路有車輛拋錨，經前往查看，發現是林姓男子（18歲）駕駛的的23年老爺車拋錨在慢車道，因當時正值尖峰時間，其他用路人為了閃避，兩車道變成一車道，造成交通打結，警方趕緊協助將車輛移置路旁。

警方解圍後，林男表示，開老爺車上路是他剛拿到駕照的成年禮，興奮載朋友出遊，沒想到轎車直接拋錨熄火，加上經驗不足，不知如何排除，不知所措，但有先擺放故障標示、連繫修車廠，感謝警方及時協助。

第三警分局呼籲，民眾開車上路前務必檢查車輛，平時也應做好保養定期更換零件，如遇到車輛熄火切勿驚慌，緩慢將車輛停靠路邊，並在車輛後方放置故障指示牌，人員應站在安全處所，避免後方來車追撞，以維道路交通安全。

台中市林姓男子（右）28日駕駛23年老爺車在台中車站附近拋錨，警方及時解圍。圖／第三警分局提供
台中市林姓男子（右）28日駕駛23年老爺車在台中車站附近拋錨，警方及時解圍。圖／第三警分局提供
台中市林姓男子（右）28日駕駛23年老爺車在台中車站附近拋錨，警方及時解圍。圖／第三警分局提供
台中市林姓男子（右）28日駕駛23年老爺車在台中車站附近拋錨，警方及時解圍。圖／第三警分局提供

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