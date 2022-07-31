小鮮肉甫拿照開老爺車當成年禮 一上路拋錨糗爆警解圍

台中市林姓男子今年滿18歲，近日才拿到駕照，28日開著家裡23年的老爺車載友人出遊，沒想到卻在交通繁忙的台中車站附近拋錨。林與朋友手足無措，看著交通逐漸打結，幸好第三警分局巡經該處，趕緊將車輛移置，解決林男窘境。

第三警分局立德所巡佐温智輝、警員黃繼興，28日晚上7時許在台中車站附近巡邏時，發現台中路、復興路有車輛拋錨，經前往查看，發現是林姓男子（18歲）駕駛的的23年老爺車拋錨在慢車道，因當時正值尖峰時間，其他用路人為了閃避，兩車道變成一車道，造成交通打結，警方趕緊協助將車輛移置路旁。

警方解圍後，林男表示，開老爺車上路是他剛拿到駕照的成年禮，興奮載朋友出遊，沒想到轎車直接拋錨熄火，加上經驗不足，不知如何排除，不知所措，但有先擺放故障標示、連繫修車廠，感謝警方及時協助。