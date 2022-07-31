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高雄酒店妹排排站迎警局長臨檢處女秀 4小時勤務成果佳

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市警方昨深夜配合警政署執行擴大臨檢勤務，17個分局動員627名警力，警察局長林炎田到任後首次參與勤教臨檢，長髮低胸酒店妹見警方大陣仗臨檢，足登高跟鞋排排站受檢，4小時勤務共查獲5名通緝犯、4人持毒、8人酒駕。

高雄市警方配合署辦擴大臨檢勤務，從昨天深夜10時至今天凌晨2時執行擴檢勤務，針對轄內易滋事、鬥毆特定場所進行掃蕩臨檢，及實施閉鎖式路檢攔查。

高雄市警察局長林炎田7月12日到任後，昨首次參加擴檢勤務勤前教育，並參與苓雅警分局轄區酒店臨檢。

林炎田行前受訪時表示，到任後擔任警察局長，第1次參加相關分局勤前教育工作；林炎田指出，擴大臨檢主要是維持轄內治安穩定，展現警方強力執法的決心，期待業者能做好自主管理，告知遇狀況能立即和分局連絡，讓有心人士不敢滋事，他也要求若業者發生任何事端，警方在現場應做好嚴正執法，事後積極追緝嫌犯，才能有效遏止事端。

林炎田勤教完，隨後和苓雅警分局警方前往轄區酒店進行臨檢，保三總隊警方出動緝毒犬配合，只見身穿超短低胸洋裝、足登高跟鞋的酒店小姐戴口罩、乖乖排排站接受警方檢查。

全市17個分局昨總共動員627名警力執行擴大臨檢勤務，4小時下來，共查獲查獲2件3人持有共計20.11公克的海洛因毒品、1人持有K他命香菸，另查獲5名通緝犯、2名失蹤人口、1名逃逸外勞、尋獲1輛失竊機車，以及一家小吃部違反菸害防制法。

酒店妹見警方大陣仗臨檢，在大廳集合，排排站接受警方臨檢。記者石秀華／翻攝
酒店妹見警方大陣仗臨檢，在大廳集合，排排站接受警方臨檢。記者石秀華／翻攝
高雄市警察局長林炎田7月12日到任後，昨首次參加擴檢勤務勤前教育，並參與苓雅警分局轄區酒店臨檢。記者石秀華／翻攝
高雄市警察局長林炎田7月12日到任後，昨首次參加擴檢勤務勤前教育，並參與苓雅警分局轄區酒店臨檢。記者石秀華／翻攝
酒店小姐戴著口罩、拿證件接受警方檢查。記者石秀華／翻攝
酒店小姐戴著口罩、拿證件接受警方檢查。記者石秀華／翻攝
身穿洋裝、足登高跟鞋的酒店小姐戴著口罩、乖乖排排站接受警方檢查。記者石秀華／翻攝
身穿洋裝、足登高跟鞋的酒店小姐戴著口罩、乖乖排排站接受警方檢查。記者石秀華／翻攝
長髮低胸的酒店小姐拿出證件讓警方登記檢查。記者石秀華／翻攝
長髮低胸的酒店小姐拿出證件讓警方登記檢查。記者石秀華／翻攝
高雄市警察局長林炎田叮嚀酒店業者做好自主管理。記者石秀華／翻攝
高雄市警察局長林炎田叮嚀酒店業者做好自主管理。記者石秀華／翻攝
保三總隊警方出動緝毒犬配合高市警方臨檢勤務。記者石秀華／翻攝
保三總隊警方出動緝毒犬配合高市警方臨檢勤務。記者石秀華／翻攝

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