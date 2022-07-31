淨化選前治安 南警執行擴大臨檢查獲通緝犯

為淨化選前治安，台南市警二分局昨晚9點至今天清晨1點，配合警政署同步執行擴大臨檢，查獲28歲呂姓竊盜通緝犯，並針對改裝及噪音車輛加強稽查，取締告發擅改大燈電器設備1件、錄影蒐證噪音車輛3部，都將函請監理站及環保局實施召回檢驗。

年底直轄市長、議員及里長地方選舉將屆，疫情控制趨緩穩定，社會活動逐漸熱絡。為營造乾淨選風與優質的治安環境，市警二分局昨天晚間9點起，結合台南市保安警察大隊、刑事警察大隊、第五分局、永康及新化警分局等警力，動員54人，針對轄區2處KTV及1處酒店等大型營業場所，由副局長李安淳帶班執行威力臨檢。

警方並採取區塊封鎖策略，於場所周邊道路同步執行封閉型強勢路檢，以全面檢肅不法、消滅區域內危害治安因子為任務目標。

昨晚11點多，員警在府前路段發現1輛轎車右轉發現警察路檢時，竟逕紅線違停於道路旁不敢向前，員警上前盤檢及核對身分，發現28歲呂姓男駕駛甫於7月29日因涉嫌竊盜案為嘉義地檢署發布通緝在逃，警方依法逮捕解送歸案。