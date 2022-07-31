疑黑吃黑...新店男賣笑氣遭砍4刀 血濺汽旅門外
新北市新店區寶橋路一間汽車旅館外，昨天晚上10點多傳出有人腹部遭捅，警、消獲報到場，發現傷者大面積出血，幸他意識清楚，只是持刀傷人的凶手早在第一時間逃逸。警方在傷者轎車內查獲8瓶笑氣鋼瓶，初步判定是買賣糾紛，漏夜釐清案情。
據透露，傷者陳姓男子（35歲）在氣體公司上班，昨天晚上跟網友相約，在該旅館外買賣笑氣，孰料對方疑似不想付錢、想黑吃黑，掏出預藏刀械就是一陣猛砍，陳男腹部、背部都有4處明顯刀傷，大量出血。
警方昨天晚上10點56分獲報趕抵，發現現場只剩傷者1人和他的轎車，轎車座椅、車身、地面有多處血跡，緊急協助送醫；經查，衝突是在旅館外發生，雙方並沒有進入旅館。
警方在陳男轎車後車廂查獲8瓶笑氣鋼瓶，初步判斷，是買賣糾紛引起，漏夜調閱監視器釐清犯嫌身分與案情。
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