疑黑吃黑...新店男賣笑氣遭砍4刀 血濺汽旅門外

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區寶橋路一間汽車旅館外，昨天晚上10點多傳出有人腹部遭捅，警、消獲報到場，發現傷者大面積出血，幸他意識清楚，只是持刀傷人的凶手早在第一時間逃逸。警方在傷者轎車內查獲8瓶笑氣鋼瓶，初步判定是買賣糾紛，漏夜釐清案情。

據透露，傷者陳姓男子（35歲）在氣體公司上班，昨天晚上跟網友相約，在該旅館外買賣笑氣，孰料對方疑似不想付錢、想黑吃黑，掏出預藏刀械就是一陣猛砍，陳男腹部、背部都有4處明顯刀傷，大量出血。

警方昨天晚上10點56分獲報趕抵，發現現場只剩傷者1人和他的轎車，轎車座椅、車身、地面有多處血跡，緊急協助送醫；經查，衝突是在旅館外發生，雙方並沒有進入旅館。

警方在陳男轎車後車廂查獲8瓶笑氣鋼瓶，初步判斷，是買賣糾紛引起，漏夜調閱監視器釐清犯嫌身分與案情。

警方獲報，漏夜在該汽車旅館調查，確認衝突只在旅館外。記者翁至成／攝影
警方獲報，漏夜在該汽車旅館調查，確認衝突只在旅館外。記者翁至成／攝影
警方昨天晚上獲報，新店區寶橋路一間汽車旅館外有人遭刀砍，傷者大面積出血。記者翁至成／翻攝
警方昨天晚上獲報，新店區寶橋路一間汽車旅館外有人遭刀砍，傷者大面積出血。記者翁至成／翻攝
陳男轎車車身、地面有多處血跡。記者翁至成／翻攝
陳男轎車車身、地面有多處血跡。記者翁至成／翻攝
現場還留有陳男的大面積出血痕跡。記者翁至成／攝影
現場還留有陳男的大面積出血痕跡。記者翁至成／攝影
警方在傷者陳男的轎車後車廂，查獲8瓶笑氣鋼瓶。記者翁至成／翻攝
警方在傷者陳男的轎車後車廂，查獲8瓶笑氣鋼瓶。記者翁至成／翻攝
陳男轎車車身有多處血跡。記者翁至成／攝影
陳男轎車車身有多處血跡。記者翁至成／攝影

監視器

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