酒店小姐排隊站好 北市警察局長親自帶隊臨檢
警政署今天晚間動員5600名警力，執行全國擴大臨檢；台北市警察局長楊源明，特地到大安警分局主持勤教，並親自帶隊到大安區內酒店臨檢。
楊源明表示，距離年底九合一大選不到四個月，為淨化選前治安，警察局指示各分局針對轄區治安熱點、黑道幫派組合圍事，或投資經營的營業場所、易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，實施封閉式路（臨）檢及查緝掃蕩作為，強力檢肅黑道及幫派、非法槍械及毒品案件。
楊源明要求各轄區警方，針對轄內黑幫據點、酒店、舞廳等易滋事場所，實施持續性高強度擴大臨檢勤務作為，強力打擊黑幫，以維護台北市良好治安環境。
楊源明帶隊臨檢，酒店小姐一一讓警方檢視證件，楊源明還進入包廂中，督察警員臨檢狀況。
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